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30.06.2020 - 15:40 | | AA

'Geyik Böceği' Balıkesir'de görüntülendi

Dünyada sadece Amanos Dağları'nda yaşadığı bilinen Geyik Böceği (Lucanus Cervus) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde görüldü.

'Geyik Böceği' Balıkesir'de görüntülendi

Pürsünler Mahallesi'nde, iki Geyik Böceği gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bilgi verilmesinin ardından dişi ve erkek olduğu belirlenen böcekler, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve sosyal medyada çeşitli hayvan videoları paylaşan 12 yaşındaki Mehmet Kanur tarafından doğaya salındı.

Belediye Başkanı Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, böceklere birkaç gün makam odasında baktığını söyledi.

Böcekleri doğaya saldıklarını belirten Yavaş, "En uygun ortamda yaşamaları en büyük arzumuzdur. Doğa şehri Sındırgı'ya yakışan da budur." dedi.

Mehmet Kanur da bu böceklere nadir rastlandığını ve doğaya salmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Geyik Böceği Balıkesirde görüntülendi

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