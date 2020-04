Gez...Çek...Yaz...

‘İtalya’nın yeri ayrı’

Sevgi Özmil: İtalya’nın yeri benim için her zaman ayrıdır. Çünkü hem yurt dışına çıktığım ilk ülke hem de sürpriz evlenme teklifi aldığım yer. Eşime her yıl “Yazın ucuza bilet bulalım ve İtalya’ya tekrar gidelim, Venedik’te gondola binelim, Aşk Çeşmesi’nde yine bana evlenme teklifi et, çatlayana kadar pizza ve makarna yiyelim” diyordum. Ama haberlerde virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olarak anılarımızın olduğu ülkeyi görmek bizi gerçekten üzdü.

‘Eski günleri özledim’

Sevcan Yaşar Menteşe: Güneşli hafta sonlarına böyle atlaya zıplaya girmeyi özledim! Bir de galiba Slovenya’yı. Bence en güzel ve en gezilesi ülkelerden biri. Listemde ilk beşin içinde. Fotoğrafta bulunduğum yer ise Bled Gölü. Pis virüs, her şeye hasret kaldık senin yüzünden, bir an önce git başımızdan.