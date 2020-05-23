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23.05.2020 - 07:00 |

Gez...Çek...Yaz...

Gez...Çek...Yaz...

Seyahatlerinizden fotoğraflarınızı, yazılarınızı gönderin yayımlayalım:

Bali’nin tapınakları


Gez...Çek...Yaz...




Samira Kültür: Bali tatili asla sırf deniz tatili değildir çünkü denizi keyifle yüzülecek bir deniz değil, koyların çoğu aşırı dalgalı.
Deniz kenarında elbette vakit geçireceksiniz ama yüzmekten ziyade manzaranın keyfini sürmek, havuzlara girmek, yemek yemek ve dilerseniz sörf yapmak mümkün. Özellikle tapınakları çok güzel. Fotoğraftaki yer, Pura Taman Saraswati.

Burası Ubud merkezde, lotus çiçekleri içinde, bizim çok sevdiğimiz bir tapınak oldu.

İtalya’nın en güzeli


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Tuğçe Sagul: Venedik, İtalya’nın en güzel şehri. Ülkenin birçok şehrini gezdim Ama Venedik kadar büyülü ve romantik değillerdi. Burada tıpkı bir kartpostalın içinde gibisiniz. Ayaküstü dünyanın en lezzetli makarnalarını yiyebilir, sonra gondol gezisi yapıp San Marco Meydanı’nda dondurma molası verebilirsiniz.

İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
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