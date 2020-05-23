Gez...Çek...Yaz...

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Bali’nin tapınakları















Samira Kültür: Bali tatili asla sırf deniz tatili değildir çünkü denizi keyifle yüzülecek bir deniz değil, koyların çoğu aşırı dalgalı.

Deniz kenarında elbette vakit geçireceksiniz ama yüzmekten ziyade manzaranın keyfini sürmek, havuzlara girmek, yemek yemek ve dilerseniz sörf yapmak mümkün. Özellikle tapınakları çok güzel. Fotoğraftaki yer, Pura Taman Saraswati.

Burası Ubud merkezde, lotus çiçekleri içinde, bizim çok sevdiğimiz bir tapınak oldu.

İtalya’nın en güzeli

















Tuğçe Sagul: Venedik, İtalya’nın en güzel şehri. Ülkenin birçok şehrini gezdim Ama Venedik kadar büyülü ve romantik değillerdi. Burada tıpkı bir kartpostalın içinde gibisiniz. Ayaküstü dünyanın en lezzetli makarnalarını yiyebilir, sonra gondol gezisi yapıp San Marco Meydanı’nda dondurma molası verebilirsiniz.