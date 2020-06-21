Gez... Çek... Yaz...

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21.06.2020 - 07:00 |

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Bali, hayran bırakıyor

Sevgi Özmil: Burası binlerce tapınağı, şahane doğası, mükemmel pirinç tarlaları, egzotik meyveleri, mistik havası, rengârenk törenleri ve bembeyaz kumlara sahip plajlarıyla Endonezya’nın Bali Adası. Tekrar gitmek istediğin ülkeleri sırala derseniz ilk 3’e kesinlikle Bali, girer derim. Özellikle son yıllarda balayı çiftlerinin gözde rotası olan Bali adası eşsiz doğasıyla gelenleri kendine hayran bırakıyor.

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5 bin yıllık tarih

Nuray Bozdemir: 5 bin yıllık tarihe sahip olduğu söylenen Konya Sille’nin hemen yanıbaşında olan bu köprü, bence Sille’nin en şahanesi. Adı Şeytan Köprüsü. Köprüye ulaşmak için kullandığım yolun inişli çıkışlı olması mı, kayaların ahengi mi, köprünün yüksekliğinin cezbedişi bir kenara incecik olması sebebiyle üzerinde yürürken adrenalin seviyesini yükseltmesi mi bilmem, köprüyü çok sevdim.

İngiltere'deki bıçaklı saldırıİngiltere'de başkent Londra yakınlarındaki bir kasabada meydana gelen bıçaklı saldırının terör bağlantılı olduğu ileri sürüldü.
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