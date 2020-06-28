Gez... Çek... Yaz...

Osmanlı köyü



Seda Tankız: Bursa’yı ilk kez ziyaret ettim ve çok sevdim. İlk durağım bir Osmanlı köyü olan Cumalıkızık’tı. Buranın tarihi dokusu, yeşil bahçeleri, cumbalı evlerin güzelliği, insanlarının samimiyeti, sıcak karşılaması, sizi köye tekrar getirecektir. Kimler köy gezmesi seviyor?













Yükseklik korkum mu var?











Selen Özcan: Burası Amerika’daki Zion Kanyonu. Yükseklik korkum yok ama buraya çıkarken ‘Acaba yüksekten korkuyorum da haberim mi yok’ dediğimi hatırlıyorum. Her şeye rağmen çok özledim.