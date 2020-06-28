Gez... Çek... Yaz...

28.06.2020 - 07:00 |
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Osmanlı köyü
Seda Tankız: Bursa’yı ilk kez ziyaret ettim ve çok sevdim. İlk durağım bir Osmanlı köyü olan Cumalıkızık’tı. Buranın tarihi dokusu, yeşil bahçeleri, cumbalı evlerin güzelliği, insanlarının samimiyeti, sıcak karşılaması, sizi köye tekrar getirecektir. Kimler köy gezmesi seviyor?
Yükseklik korkum mu var?
Selen Özcan: Burası Amerika’daki Zion Kanyonu. Yükseklik korkum yok ama buraya çıkarken ‘Acaba yüksekten korkuyorum da haberim mi yok’ dediğimi hatırlıyorum. Her şeye rağmen çok özledim.
Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.