Gez... Çek... Yaz...

‘Harika kent Bouillon’

Caner İlban: Uzun ve yoğun geçen çalışma haftasının ardından yine bir yerleri keşfetme şansını kaçırmadım tabii! Belçika’nın Wallon bölgesinin en güney noktası, Fransa sınırında bir kent Bouillon! Tarihi dokusu, nehri, Feodal dönemden kalan ve iyi bir şekilde korunmuş kalesi, parkları ve restoranlarıyla keyifli vakit geçirmek için harika bir günlük gezi noktası. 2 saatlik araba yolculuğuyla buraya ulaşıp günün geri kalanın keyfini çıkarabilirsiniz…

‘Gayet güzel olmuş’

Önder Kuluğ: Bodrum Kalesi, 2 buçuk yıllık restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı. Gayet güzel olmuş, tertemiz... Saat 22.00’ye kadar ziyaret edilebiliyor ve Müze Kart olanlara ücretsiz.