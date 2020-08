Gez... Çek... Yaz...

100 yıllık inşaat

Pelin Zorlu:

Yıllardır bitmeyen inşaat ve restorasyonun adresi: Sagrada Familia. 1883’ten beri inşaat halinde olup, modern mimarinin öncülerinden Gaudi’nin 1926’daki ölümünden 100 yıl sonra tamamlanması planlanan bazilika. Halkın yardımlarıyla devam eden yapı 2026’da tamamlanacak gibi duruyor. Yapının içine her girdiğimde mekânın iç sadeliği beni muhteşem bir dinginliğe ulaştırıyor. Sizce 2026’da inşaat biter mi?

‘Gökyüzü dans etti’

Simay Çetinkaya Pullu: Karagöller’den tercihin Borçka mı Şavşat mı diye soruluyor. Her ikisini de farklı mevsimlerde görme şansım oldu, herkes Şavşat der ama Borçka Karagöl ben geliyorum diye her seferinde farklı şovlar yapıyor. Bu son seferde gökyüzünü dans ettirdi, ben şahidim, siz de görün istedim. Aramızda bir bağ var ve ben her zaman tercihimi Borçka’dan yana yapacağım.