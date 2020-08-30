Gez... Çek... Yaz...

Huzur veriyor

Nazife Aysal: Nerede olursam olayım, en kötü zamanlarımda kendimi hep bir su kenarında buldum. Burası da Uşak’ta en sevdiğim yerlerden biri olan Clandras Köprüsü. Buraya her gelişimde kendimi daha iyi tanıyorum. Yeşilin tonları bana huzur verirken rüzgârın melodisi kafamın içindeki sesleri dindiriyor.

Labirent gibi

Merve Sultan Kızılyaka Atasever: Rengârenk eski evleri, dar ve taş sokaklarıyla Rovinj, Hırvatistan tatilimizde en beğendiğim yer oldu. Yüzyıllar boyunca Venedik hakimiyetinde kaldığı için resmen küçük bir İtalya şehri. Zaten her köşe başında bir dondurmacı, bir pizzacı var. Rovinj Old Town’da labirent gibi sokaklarda gezerken kaybolmamak ise elde değil.