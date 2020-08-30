Gez... Çek... Yaz...

30.08.2020 - 07:00 |
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Huzur veriyor
Nazife Aysal: Nerede olursam olayım, en kötü zamanlarımda kendimi hep bir su kenarında buldum. Burası da Uşak’ta en sevdiğim yerlerden biri olan Clandras Köprüsü. Buraya her gelişimde kendimi daha iyi tanıyorum. Yeşilin tonları bana huzur verirken rüzgârın melodisi kafamın içindeki sesleri dindiriyor.
Labirent gibi
Merve Sultan Kızılyaka Atasever: Rengârenk eski evleri, dar ve taş sokaklarıyla Rovinj, Hırvatistan tatilimizde en beğendiğim yer oldu. Yüzyıllar boyunca Venedik hakimiyetinde kaldığı için resmen küçük bir İtalya şehri. Zaten her köşe başında bir dondurmacı, bir pizzacı var. Rovinj Old Town’da labirent gibi sokaklarda gezerken kaybolmamak ise elde değil.
Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.