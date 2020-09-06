06.09.2020 - 07:00 |
Gez... Çek.. Yaz...
Harika bir deneyim
Furkan Kumkaya: Burası Niğde’deki Pilot Tepe. 2.650 metrede Çiniligöl ve Karagöl’ü yan yana görmek harika bir deneyimdi. Tabii bunun için çok yürümemiz gerekti.
Kars her mevsim güzel
Cansu Dağbağlı: Kars’a kışın gelme fırsatımız olmadı fakat ben binlerce yıllık tarihi olan ve büyük bir coğrafyaya yayılmış Ani Harabeleri’ni yazın gezdiğimiz için çok memnunum. Kışın gelsek bu kadar ayrıntılı gezemezdik. Sanırım Kars’ın tam olarak tadını çıkarabilmek için hem yazın hem kışın gelmeli.
Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.