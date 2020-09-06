Gez... Çek.. Yaz...

Harika bir deneyim

Furkan Kumkaya: Burası Niğde’deki Pilot Tepe. 2.650 metrede Çiniligöl ve Karagöl’ü yan yana görmek harika bir deneyimdi. Tabii bunun için çok yürümemiz gerekti.

Kars her mevsim güzel

Cansu Dağbağlı: Kars’a kışın gelme fırsatımız olmadı fakat ben binlerce yıllık tarihi olan ve büyük bir coğrafyaya yayılmış Ani Harabeleri’ni yazın gezdiğimiz için çok memnunum. Kışın gelsek bu kadar ayrıntılı gezemezdik. Sanırım Kars’ın tam olarak tadını çıkarabilmek için hem yazın hem kışın gelmeli.