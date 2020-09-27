Gez... Çek... Yaz...

Fakir ama mutlu insanların ülkesi

Önder Kuluğ:

Laos’un başkenti Vientiane’de efsane kadro. Arkamızda 44 metre yüksekliğinde şahane bir Budist tapınağı olan Pha That Luang var. Tarih boyunca defalarca yıkılıp yeniden yapılmış ve 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bu son halini almış. En tepesi gerçek altın kaplama ama gerisini boyamışlar. Laos, fakir ama bir o kadar da mutlu insanların ülkesi.

Hollanda’nın yel değirmenleri

Sinem Balyalı Yılmaz:

Her ne kadar sayıları geçmişe göre azalsa da yel değirmenleri şehirlerin hâlâ en güzel simgeleri. Fotoğraftaki “Molen de Adriaan” 1779 yılından beri ayakta ve Haarlem’in ayrılmaz bir parçası. Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Hollanda’yla ilgili en çok sevdiğim şey tarihlerine ve şehirlerinin tarihi dokusuna

gösterdikleri hassasiyet.