Gez... Çek... Yaz...

Korsanların koyu



Ali Ekber Yılmaz: Antalya’da bulunan Korsan Koyu, ismini antik çağlarda, bu bölgelerde hüküm sürmüş korsan kralı Zeniketes’ten almakta. Zamanında bu korsanlar, Gelidonya Burnu’nda girdaba kapılıp koya sürüklenen gemileri burada tuzağa düşürürlermiş. Koy, Likya Yolu yürüyüşçülerinin ve kampçıların uğrak noktası. Burasıyla birlikte Gelidonya Feneri, Olimpos Antik Kenti ve Adrasan’ı da görebilirsiniz.







Gizemli kapı



Burcu Mazlum: Burası Çorum’daki Hattuşaş’ta öteki dünyanın koruyucu simgesi olarak bilinen 4 adet sfenks tarafından korunan gizemli kapı. İnsan başlı, aslan gövdeli, kartal kanatlı olarak tasvir edilen sfenkslerin 2 tanesi şehrin girişine, 2 tanesi ise dışına bakıyor. Bunlar Anadolu coğrafyasındaki ilk sfenks örnekleri.







