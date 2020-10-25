MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gez... Çek... Yaz...
ABONE OL
25.10.2020 - 07:00 |

Gez... Çek... Yaz...

Seyahatlerinizden fotoğraflarınızı, yazılarınızı gönderin yayımlayalım: facebook.com/milliyetrota, twitter.com/milliyetrota, instagram.com/milliyetrota, rota@milliyet.com.tr

Korsanların koyu

Ali Ekber Yılmaz: Antalya’da bulunan Korsan Koyu, ismini antik çağlarda, bu bölgelerde hüküm sürmüş korsan kralı Zeniketes’ten almakta. Zamanında bu korsanlar, Gelidonya Burnu’nda girdaba kapılıp koya sürüklenen gemileri burada tuzağa düşürürlermiş. Koy, Likya Yolu yürüyüşçülerinin ve kampçıların uğrak noktası. Burasıyla birlikte Gelidonya Feneri, Olimpos Antik Kenti ve Adrasan’ı da görebilirsiniz.

Gez... Çek... Yaz...


Gizemli kapı

Burcu Mazlum: Burası Çorum’daki Hattuşaş’ta öteki dünyanın koruyucu simgesi olarak bilinen 4 adet sfenks tarafından korunan gizemli kapı. İnsan başlı, aslan gövdeli, kartal kanatlı olarak tasvir edilen sfenkslerin 2 tanesi şehrin girişine, 2 tanesi ise dışına bakıyor. Bunlar Anadolu coğrafyasındaki ilk sfenks örnekleri.

Gez... Çek... Yaz...


Osmaniye'de iki otomobil çarpıştıOsmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika... Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

MEB duyurdu! Sınıfta kalacaklar...

MEB duyurdu! Sınıfta kalacaklar...

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Son dakika... Her yerde aranan suç örgütü yöneticisi Ankara'da yakalandı

Son dakika... Her yerde aranan suç örgütü yöneticisi Ankara'da yakalandı

Sıradaki Haber