Gez... Çek... Yaz...

‘Doğadaki evim’

Miraç Albayrak: Dört duvar arasında, beton temel üzerinde bir evde yaşamak her daim doğama aykırı gelmiştir. Doğanın içinde, toprağın üzerinde, istediğiniz manzaraya karşı kamp yapabiliyorsanız, bu hayatta birçok yerde eve sahipsiniz demektir. Burası da kendinizi huzur ve mutluluğun içinde bulabileceğiniz Borçka Ormanları. Karagöl Tabiat Parkı’nda siz de evinizi huzur ve mutluluğun tam ortasına kurarak kamp yapabilirsiniz.

‘Rüzgârı hissetmek’

Sıla Kıvrak: İki tekerlek üstünde sınanan özgürlük. Tutku, özgürlük, adrenalin... Tam olarak rüzgârı hissederek yolculuk yapmak. Bundan daha iyi bir şey olamaz! Asya’da motosiklet kiralayacağınız yerleri bulmak zor değil. Hemen hemen her yerde rahat bulabilirsiniz. Hatta bakkalın, manavın önünde bile kiralama yerleri mevcut.