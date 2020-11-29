Gez...Çek...Yaz...

Yeşil cennet

Ayça Kır (@krayca): 24 yıl önce Urla tepeleri arasında dış mekân çiftliği olarak kurulan Uzbaş Arboretum, 52 türde palmiye çeşidiyle bugün dünyanın en büyük palmiye çiftliklerinden biri. Burası 54 farklı ülkeden getirilen binlerce çeşit bitkinin yer aldığı, bir cennet. 900 yıllık bonsai ağaçlarından tutun aromatik bitkilere, yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarından iğne ve geniş yapraklı ağaçlara kadar birbirinden enteresan ve eşsiz güzellikteki bitkilere hayran kaldık. 2000 dönümlük bu arazide gördüğünüz her türlü bitki satılık. Yüzyıllık ağaçların fiyatları ise dudak uçuklatıyor.

Ünlü katedral

Tuba Cöbek Okutucu (@tubalondoner): İngiltere’nin başkenti Londra’nın ziyaret edilecekler listesinin en başında arkamda gördüğünüz St. Paul Katedrali yer alıyor. Bu Anglikan Katedrali, Londra Piskoposluğu’nun merkezi konumunda. Ayrıca ünlü kişilerin ve kraliyet ailesinin düğün ve cenaze törenlerinin de bu katedralde yapıldığı biliniyor. Katedral, Prenses Diana ve Prens Charles’ın düğün törenine ev sahipliği yapmış ve gündeme oturmuştu.