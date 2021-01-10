MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gez...Çek...Yaz...
ABONE OL
10.01.2021 - 07:00 |

Gez...Çek...Yaz...

Gez...Çek...Yaz...

‘Prag’ı çocukla gezdik’

Çiğdem Yılmaz: Prag’ı hayranlıkla gezmemek elde değil. Her adımda karşınıza birbirinden güzel mimari yapılar çıkıyor. Sadece mimarisi değil, rengârenk sokakları da çok keyifli. Eğer şehri bizim gibi çocuğunuzla gezerseniz Vltava Nehri kenarında ördekleri beslemek onu çok eğlendirecektir. Bir de Trdelnik gibi bir lezzet var ki özellikle tarçın seviyorsanız tatmadan dönmeyin.

Gez...Çek...Yaz...

‘Sanat eseri gibi’

Selin Çelikbaş: Uşak’taki Taşyaran Vadisi, görünenin ötesinde büyülü bir yer. Adeta bir ressamın renk paletinden çıkmış sanat eseri gibi. Nereye bakarsanız farklı ışıkların ve renklerin muhteşem yansımalarını görüyorsunuz. Adını suların vadiyi yararak oluşturmasından alan yerin yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğunda bir yürüyüş yolu bulunuyor.

Deprem faylarıyla açılmış vadinin çatlak kısımlarına giren sular, rüzgar ve tektonik hareketler sonucu kayaları yararak binlerce yıl içinde böyle olağanüstü doğal güzellikte bir kanyon oluşturmuş.

Gez...Çek...Yaz...

    "Senin harcadığın parayla biz sigara yakıyoruz!"Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, tepki büyük topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gez...Çek...Yaz...

    Gez...Çek...Yaz...

    Evde bakım parası, 65 yaş aylığına zam! 1657 lira...

    Evde bakım parası, 65 yaş aylığına zam! 1657 lira...

    İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

    İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

    Son dakika... Koronayla savaşacak 7 Türk aşısı yolda!

    Son dakika... Koronayla savaşacak 7 Türk aşısı yolda!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet