Gez...Çek...Yaz...

‘Prag’ı çocukla gezdik’

Çiğdem Yılmaz: Prag’ı hayranlıkla gezmemek elde değil. Her adımda karşınıza birbirinden güzel mimari yapılar çıkıyor. Sadece mimarisi değil, rengârenk sokakları da çok keyifli. Eğer şehri bizim gibi çocuğunuzla gezerseniz Vltava Nehri kenarında ördekleri beslemek onu çok eğlendirecektir. Bir de Trdelnik gibi bir lezzet var ki özellikle tarçın seviyorsanız tatmadan dönmeyin.

‘Sanat eseri gibi’

Selin Çelikbaş: Uşak’taki Taşyaran Vadisi, görünenin ötesinde büyülü bir yer. Adeta bir ressamın renk paletinden çıkmış sanat eseri gibi. Nereye bakarsanız farklı ışıkların ve renklerin muhteşem yansımalarını görüyorsunuz. Adını suların vadiyi yararak oluşturmasından alan yerin yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğunda bir yürüyüş yolu bulunuyor.

Deprem faylarıyla açılmış vadinin çatlak kısımlarına giren sular, rüzgar ve tektonik hareketler sonucu kayaları yararak binlerce yıl içinde böyle olağanüstü doğal güzellikte bir kanyon oluşturmuş.