MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gez...Çek...Yaz...
ABONE OL
31.01.2021 - 07:00 |

Gez...Çek...Yaz...

Gez...Çek...Yaz...

Çaylığa aşık oldum

Yusuf Toy: O kadar yer gezerim ama yeşilin her tonunun olduğu Karadeniz bir başka. Çaya olan sevgimi herkes bilir ve ben, çayın memleketine geldiysem çaylığa uğramadan dönmek olmazdı. Rize’deki Haremtepe (Çeçeva) Köyü’ndeki bu çaylığa resmen aşık oldum.

Gez...Çek...Yaz...

İlk gezi antik kente

Melike Sandal: 2021’in ilk gezisini Aizanoi Antik Kenti’ne yaptık. Kent, Kütahya’nın Çavdarlı ilçesinde bulunuyor. Frigyalılar’ın öncüsü olarak antik kaynaklarda geçen Azan adlı mitoloji kahramanının, Su Perisi Erato ile efsanevi Kral Arkas’ın birleşmesinden Aizanoi şehrinin ortaya çıktığı düşünülmekte. Bu karede gördüğünüz şehrin önemli dinsel yapıları arasında olan tapınak ise dünyanın en iyi korunmuş Zeus tapınaklarından biri. 

Gez...Çek...Yaz...

 

40 metrelik uçurumdan düşen çoban hayatını kaybettiÇorum’un Alaca ilçesinde 40 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan çoban hayatını kaybetti. Talihsiz çobanın cenazesini İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 5 saat süren çalışmasının ardından uçurumdan çıkarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TÜROB’dan afet eğitimleri

TÜROB’dan afet eğitimleri

Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

Kışın en çok yakıştığı şehirler

Kışın en çok yakıştığı şehirler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet