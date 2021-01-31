Gez...Çek...Yaz...

Çaylığa aşık oldum

Yusuf Toy: O kadar yer gezerim ama yeşilin her tonunun olduğu Karadeniz bir başka. Çaya olan sevgimi herkes bilir ve ben, çayın memleketine geldiysem çaylığa uğramadan dönmek olmazdı. Rize’deki Haremtepe (Çeçeva) Köyü’ndeki bu çaylığa resmen aşık oldum.

İlk gezi antik kente

Melike Sandal: 2021’in ilk gezisini Aizanoi Antik Kenti’ne yaptık. Kent, Kütahya’nın Çavdarlı ilçesinde bulunuyor. Frigyalılar’ın öncüsü olarak antik kaynaklarda geçen Azan adlı mitoloji kahramanının, Su Perisi Erato ile efsanevi Kral Arkas’ın birleşmesinden Aizanoi şehrinin ortaya çıktığı düşünülmekte. Bu karede gördüğünüz şehrin önemli dinsel yapıları arasında olan tapınak ise dünyanın en iyi korunmuş Zeus tapınaklarından biri.