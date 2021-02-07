Gez...Çek...Yaz...

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07.02.2021 - 07:00 |

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Güneydoğu’nun incisi: Mardin

Pelin Çukurcaoğlu: Gündüzü seyranlık gecesi gerdanlık olarak anılan Mardin, uluslararası kuruluşlarca kültür mirası kabul edilmiş, koruma altına alınmış, Güneydoğu’nun incisi bir şehir. Sokaklarında farklı dini inanışlardan, sanatsal açıdan da tarihi değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastırlar ve benzeri dini eserler barındırmakta. Merkeze yaklaşık bir saat uzaklıkta olan ilçesi Midyat ise en güzel tarihi konakların bulunduğu, telkarinin sanatla bütünleştiği, dizilere konu olmasıyla turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında.

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Karavanla Frig Vadisi

Burçak & İbrahim Yakut: Karavanımızla yaptığımız Türkiye turunda en güzel rotalardan biriydi Frig Vadisi. Tarihi doku ve yaşanmışlık kendini öyle belli ediyor ki sanki bir masalın içindeymişsiniz gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Üstelik karavanla gitmenin bir ayrıcalığı olarak orada yaşayan insanlarla vakit geçirmek, tarladan o günün öğününü toplamak ve o atmosferi daha uzun soluklu yaşamak unutulmaz anlar bıraktı hafızamızda. Zaman zaman bir western hikâyesi, zaman zaman Anadolu’nun bereketli toprakları... Eğer siz de giderseniz kesinlikle günü Avdalaz Kalesi’nde batırmalısınız.

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Bu karenin sonrası korkunç! 'Eksi fotoğraflarıma bakıp ağlıyorum'Antalya'da yaşayan 42 yaşındaki Aslı İlhan'ın gittiği güzellik merkezinde uygulanan lazer uygulamasından sonra suratında yanıklar oluştu. Daha sonra başka bir merkeze giden İlhan, yeni bir lazer uygulamasının ardından yine benzer sonuçlarla karşılaştı. Hatalı uygulamadan dolayı harcadığı parayı isteyen Aslı İlhan, tehdit edilince polise şikayette bulundu.
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