Gezginleri korona da durduramadı

Koronavirüsün en çok etkilediği gruplardan biri de gezginler oldu. Mart ayında evlerine kapanmak zorunda kalan gezginler, ilk defa bu kadar uzun süre seyahat edemedi. Normalleşmeyle birçoğu seyahatlerine tekrar başladı. Ancak eskiye göre birçok farkla. Kimi yurt dışını bırakıp Türkiye’yi keşfetti. Kimi karavan, tekne aldı kimi ise doğaya yöneldi. Maske, mesafe, hijyen önlemlerini alarak güvenli seyahatin mümkün olduğunu belirten gezginlere pandemi sürecinde değişen seyahat alışkanlıklarını sorduk:

‘İki günde bir kolonya bitti’

Begüm & Buğrahan Uzunca (begumsan): Pandemi süresince yaptığımız 103 günlük yolculukta Alanya’dan, Assos birçok yere gittik. Yolculğumuzda 4-5 günde bir otel değiştirdik, odada klima kumandasından kapı koluna kadar her yeri dezenfekte ettik. Yemek yerken çatal, kaşık, tabak ne varsa dezenfekte etmeden kullanmadık. İnsanlar tuhaf tuhaf yüzümüze baksa da bundan vazgeçmedik. 2 günde bir kolonya şişesi bitiriyorduk. Yanımızda taşıdığımız yastık kılıflarımızla uyuduk ve otel havlularını yüzümüzle temas ettirmedik. Kalabalık ve kapalı alanlara girmemeye çalıştık. Girdiğimiz her an maskemiz takılıydı. Takmayanları da uyardık. Bir sıkıntı yaşamadık.

‘Türkiye’yi keşfettim’

Batın Özen (@gocebey): Daha öncesinde sürekli olarak seyahat ettiğim için pandemi süreci beni aşırı zorladı. Haziran başında hafta sonu sınırlamaları kalkınca gerekli önlemlerimizi alıp araçla seyahat etmenin uygun olduğuna karar verdik. Önceden gittiğimiz yerlerde yerel insanlarla sohbet edip misafirleri oluyorduk ve kültürlerini yakından tanıyorduk. Şimdi bu tarz diyaloglara girmiyoruz. Herhangi bir işletmeye gideceğimizde temizliğe ne kadar önem verildiğine dikkat ediyoruz.

Yurt içinden çok yurt dışı seyahatleri yapan birisi olarak ne yazık ki uzun zamandır yurt dışı seyahati gerçekleştiremedim. Yaz için Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan gibi Orta Asya ülkeleri ve Afrika planım vardı ama iptal ettim. Bu sürecin bana sağladığı en güzel avantaj ise ülkemi daha fazla keşfetme fırsatı oldu.

Ülke içinde daha çok doğayla baş başa olacağımız, sakin yerleri tercih ediyorum. Konaklamamızı da bungalov tarzı sadece bize özel yerlerde yapıyoruz. Tüm bu önlemlerle pandemi sürecinde Bodrum’dan başlayıp Akbük-Akyaka-Marmaris-Datça-Fethiye ve Kaş’ı kapsayan bir rotamız oldu. Yalova’da 4-5 günlük kamp macerasının ardından yine araçla 2 haftalık Karadeniz seyahati yaptık ve Ordu’dan başlayıp Giresun, Rize, Artvin’i gezdik. Gittiğimiz bölgelerde maskeyi hiç çıkarmıyoruz. Yanımızda her zaman dezenfektan ve kolonyamız bulunuyor. Zorunlu haller dışında araçla seyahat ediyoruz.

‘Özel araçla gezdim’

Nazife Aysal (@naysall): Normalleşmeyle birlikte ilk işim yaşadığım yer olan Uşak’ta kendimi doğaya bırakmak oldu. Kalabalıktan uzakta sevdiklerimle birlikte doğanın tadını çıkararak alışma sürecini atlattım. Gezme ruhu benliğimize işlediği için eksik ve mutsuz hissettiğimden kendimi temmuz başında Kuşadası’ndaki arkadaşımın yazlığına attım. Sonrasında Muğla-Antalya sahil rotasında 10 günlük kamp, antik kent, deniz ve doğa, 7 günlük İstanbul ve 2 günlük Trakya gezileri yaptım. Önceden de günübirlik seyahatler yaparak ya da kamp alanlarında kalarak o da olmazsa ev kiralayarak gezmeyi severdim. Bu süreçte konaklama alışkanlığım değişmedi. Kahvaltımı kendim hazırlıyordum, öğleni de kuru meyve, kuruyemişle geçiştirdiğimden geriye akşam yemeği kalıyordu. Bunun için dışarıda kalabalık olmayan güvenli gördüğüm yerlerde yemek yedim.

Bu süreçte özel araç kullanmam büyük avantajımdı. Kalabalık alanlardan uzak durarak hareket ettim. Aracımda ve çantamda kolonya ve dezenfektan sürekli vardı. Tekne turuna dahil çıksam butik olanları tercih ettim. Ve aracımda 5 litrelik şişede su bulundurarak el yıkamayı ihmal etmedim. Denize sakin olan sabah saatlerinde girdim.

‘Kervantes arkadaşım oldu’

Belgin Otur (gezginkontes): Yurt dışı çıkışları iptal olunca planlarımı yurt içinde gezmek yönünde değiştirdim. Bu süreçte sosyal mesafe kurallarına uyup izole olabilmek adına ismini Kervantes koyduğum çekme karavanla seyahat etmeye başladım. Seyahat yasakları kalktığında arkadaşlarımla İzmir’den Marmaris, Fethiye, Çıralı, Kaş ve Antalya’ya 12 günlük tur planladık. Genellikle kamp alanları dışında konaklamayı tercih ederek sosyal mesafe kurallarına dikkat ettik.

Çekme karavanın en avantajlı yanı evinizi sırtınızda taşıyormuşçasına her şeye sahip olarak ve istediğiniz yerde konaklayarak andan çok daha fazla keyif almaktı. Bu seyahatlerimizde Akyaka’da Azmak Nehri kenarında konaklamak, Marmaris’te dalga sesleriyle uyumak gibi birbirinden güzel anlar yaşadık. Pandemi, nasılsa ileride dolaşırım diyerek ülkemin güzelliklerini geri plana atmamın çok da iyi fikir olmadığını fark etmemi sağladı. Her fırsatta karavanla Türkiye’deki gezilecek rotaları planlayarak seyahatlerime devam ediyorum.

‘Tercihim butik oteller’

Ecem Talaslıoğlu (plannedmap): Fethiye, Ayvalık, Dikili, Cunda Adası, Alaçatı, Kocaeli, Şile, Ağva, Uşak, Akhisar, Akyaka, Datça, Dalyan, Marmaris, Selimiye, Ören, İzmir, Bodrum gibi ülkemizin hem tarihi olarak önemli hem de deniz tatili açısından zengin yerlerini gezme fırsatı buldum. Ancak seyahat alışkanlıklarım da biraz değişti.

Özel araçla gezmeye çalıştım. Otel tercihlerimi yaparken otelin büyüklüğüne değil daha butik olmasına özen gösterdim. Normalde bayram tatillerini gezmek için değerlendirirken daha sakin dönemleri tercih ettim. Kapalı ortamlarda bulunmamaya çalıştım. Maske kullanımına dikkat ettim sadece fotoğraf çekildiğim zaman maskemi çıkardım ve tabii ki kolonyamı yanımdan ayırmadım.

‘Kalabalıktan uzak durduk’

Ertuğrul Ertuç: ABD’de yaşıyorum. Daha çok kırsal kesimler ve milli parklar tercihim oldu. Yanımda her zaman, maske, dezenfektan, ıslak mendil, kolonya gibi temizlik malzemeleri var. Mesafemi koruyarak gezilerimi tamamladım.

Ayfer Yıldız: İşletmelerin temizliği ve bölgenin tenha olması ilk önem verdiğim detaydı. Her zaman olduğundan bir parça daha dikkat etmek zorunda kaldım. Ama unutmayalım, mesafe ve hijyen hayatımızda hep yer almalı.

Mehmet Han: Hollanda ve Almanya’yı gezdim. Kapalı mekânlarda maske takma zorunluluğu vardı. Dışarıda hayat normal akıyordu. Kalabalık içinde kalmamak için örneğin giriş biletlerimi gitmeden önce online alıyorum.

Özlem Ulubay Şahin: En güzeli tekne. Hem evim hem seyahat aracım.

Hande & Aytaç Tank: Karavanımızla beraber Saroz’da 2,5 ay sahil boyunda kaldık.

Orhan İşçil: Barselona’ya gidip-geldim. Hiç sorun yaşamadım. Maske ve dezenfektan kullandım. Havaalanları çok rahattı. Check-in işlemleri çok hızlı oldu. İlerleyen zamanlarda yavaş yavaş bu virüsle yaşamaya alışacağız ve hiçbir seyahat engeli olmayacak. Taksim’de bir restoranda kebap yemek ile Roma’da bir restoranda pizza yerken virüsün bulaşma riski aynı.