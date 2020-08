Gezginlerin oyuyla en iyiler arasına girdi

Ödüllü mimari tasarımıyla “Maxx Inclusive” konseptini buluşturan Maxx Royal Kemer, dünyanın ve Avrupa’nın En İyi 25 Aile Oteli kategorisinde 1. sıraya yerleşti. En İyi 25 Lüks Otel kategorisinde Avrupa’da 5., dünyada ise 13. sırada yer alan Maxx Royal Kemer, “En İyi 25 Otel” sıralamasında ise Avrupa’da 6., dünyada 20. oldu. Otelin yanı sıra Maxx Royal’in dünyaca ünlü Dolce Stil Novo Alla Reggia restoranıyla Michelin Yıldızlı Alfredo Russo da “Best of the Best” ödülünü kazandı.

Pek çok dalda yarıştı

Kusursuz bir doğa, özel tasarıma sahip süitler ve villalar ile seçkin ve şık bir atmosferde tatil yapmanın ayrıcalığını yaşatan Maxx Royal Belek Golf Resort, “En İyi 25 Aile Oteli” kategorisinde Avrupa’da 4., dünyada ise 10. sırada yer aldı. Voyage Belek Golf&Spa ise “En İyi Her Şey Dahil 25 Otel” kategorisinde; Türkiye’de 4., Avrupa’da 7., dünyada ise 19. sırada yer aldı.

Bodrum’un huzur verici deniz ve doğa manzaralı oteli Voyage Bodrum da “En İyi Her Şey Dahil 25 Otel” kategorisinde; Türkiye’de 1., Avrupa’da 3., dünyada ise 9. oldu. Torba’da, Ultra Her Şey Dahil konseptte misafirlerini ağırlayan Voyage Torba, “En İyi Her Şey Dahil 25 Otel” sıralamasında Türkiye’de 3. Avrupa’da 6., dünyada ise 18. sıraya yerleşti. Voyage Sorgun ve Voyage Türkbükü ise “Tripadvisor Travellers’ Choice 2020” ödülüne layık görüldü.