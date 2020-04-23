Ghetto Ne Demek? Tdk'ya Göre Ghettoluk Kelimesinin Anlamı Ne Demektir?

Ghetto kelimesi Fransızca bir kelimedir. Bu sebeple dilimize Fransızcadan geçmiştir. Ghetto kelimesi dilimizde Getto olarak kullanılmaktadır. Ghetto kelimesi Avrupa ülkelerinde Yahudilerin gönüllü olarak veya zorla yetiştirildikleri ve her şekilde gereksinimlerini başka bir yere gitmeden karşılayabildikleri mahalle anlamına gelmektedir.



Ghetto Kelimesi Sözlük Anlamı Nedir?



Ghetto kelimesi birkaç manayı barındırmaktadır. Kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. Ghetto kelimesi sözlük anlamı aşağıda belirtilmiştir.



- Yahudi Mahallesi. Avrupa ülkelerinde yaşayan Yahudilerin isteyerek veya zorla yerleştirildikleri ve gereksinimlerini başka bir yere gitmeye gerek kalmadan karşılayabildikleri mahalle.

- Aynı şehirden gelen insanların ve bir yerleşim bölgesinin genel adı.



TDK'ya Göre Ghettoluk Kelimesinin Anlamı Nedir?



Ghettoluk kelimesi sözlük anlamı Yahudilerin kontrol altına alınması amacıyla Yahudilerin nüfusunun toplanması ve dışa kapalı alanlarda kalmak zorunda bırakılması anlamı taşımaktadır.