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29.06.2020 - 20:20 | | DHA

Giresun Valiliği'nden kayıp İkranur ile ilgili açıklama

Giresun Valiliği'nden kayıp İkranur Tirsi hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Giresun Valiliği'nden kayıp İkranur ile ilgili açıklama

Açıklamada, "İlimiz Bulancak İlçesi İcilli Köyünde 27.06.2020 tarihinde saat 21.10 da 2013 doğumlu İkranur Tirsi'nin kaybolduğu ihbarı üzerine başlayan arama çalışmaları kapsamında 150 personelin katılımıyla; 3  iz takip köpeği, 1 kadavra köpeği, termal kameralar ve droneler ile toplam 73 hektar alan taranmıştı.

Aralıksız devam eden arama faaliyetlerinde 29.06.2020 pazartesi günü de 130 personelin katılımıyla; drone, 3 iz takip köpeği ve 1 kadavra köpeği kullanılarak daha önce taranan alana ilaveten yaklaşık 33 hektarlık alan da hassas bir şekilde taranmıştır. Ancak bu kadar yoğun ve etkin yürütülen arama çalışmalarına rağmen, İkranur Tirsi'nin en son görüldüğü bölgedeki 106 hektar alanda hiçbir belge ve emareye ulaşılamamıştır. Olayın aydınlanması ve kayıp kızımızın sağ salim bulunarak ailesine teslim edilmesi amacıyla her türlü bilgi, duyum ve ihtimal titizlikle değerlendirilmektedir" denildi. 

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosuSağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu. Son 24 saatte 1214 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 171 bin 809 oldu.
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