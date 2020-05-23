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23.05.2020 - 03:43 |

Giresun'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 24 Mayıs Giresun bayram namazı vakti ne zaman? 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesi en çok merak edilen konular arasında yer alan bayram namazı saatlerini açıkladı. Peki Giresun'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 24 Mayıs Pazar Giresun bayram namazı vakti...

Giresun'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 24 Mayıs Giresun bayram namazı vakti ne zaman? 2020

Türkiye Ramazan Bayramı'nı bekliyor. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e veda ettiğimiz bugün sonrası Ramazan Bayramı'na merhaba diyeceğiz. Bu mübarek günü namazla karşılayacak vatandaşlarımız ise şimdiden bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Peki Giresun'da bayram namazı saat kaçta?

Giresun bayram namazı vakti: 05.36

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur.

Sonra "Sübhaneke" okunur.

BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ

Cuma namazı farz olan kimselere, bayram namazlarını kılmak vacibdir. Bayram namazı iki rek'attır. Cemaatla kılınır. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Cuma hutbesi ise farzdır namazdan önce okunur.

Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid tekbirleri" denir.

İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
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