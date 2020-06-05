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05.06.2020 - 14:44 | | AA

Giresun'da çiftçiye ayı saldırdı!

Son dakika haberi... Giresun'un Alucra ilçesinde hayvanlarını otlatırken ayının saldırısına uğrayarak yaralanan çiftçi tedavisinin ardından taburcu edildi.

Giresun'da çiftçiye ayı saldırdı!

Konaklı köyünde önceki gün hayvanlarını otlatan Sinan Zavalsız, iki ayıyla karşılaştı.

Ayılardan birinin saldırması sonucu bacağından yaralanan çiftçi, yakınları tarafından Alucra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Zavalsız, gazetecilere yaptığı açıklamada, elindeki değnekle ayılara karşı koymaya çalıştığını söyledi.

Zavalsız, şöyle konuştu:

"Pençe ve çenesiyle saldırdı. Bir ara kurtuldum ve çam ağacına çıktım. Kardeşime telefon açtım ve yardım istedim. Yakınlarım geldi ve beni hastaneye götürdü."

Zavalsız, yöre halkının ayılar yüzünden tedirgin olduğunu dile getirdi.

Dövüşen köpekleri ayırmak için canını hiçe saydıŞanlıurfa’da bir vatandaş, kalabalık bir cadde üzerinde birbirine saldırıp dövüşen köpekleri ayırmak için büyük çaba harcadı. Köpeklerin dövüşmesiyle birlikte etraftakiler kaçışırken bir vatandaş ise eline aldığı demir çubukla köpekleri ayırmak için büyük çaba harcadı.
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