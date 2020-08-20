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20.08.2020 - 14:22 | | AA/İHA

Giresun'da su kanalına düşen otomobildeki polis öldü

Giresun'un Görele ilçesinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Giresun'da su kanalına düşen otomobildeki polis öldü

Giresun'da su kanalına düşen otomobildeki polis memuru yaşamını yitirdi, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Kadir Halat'ın kullandığı 54 FK 885 plakalı otomobil, Görele ilçesi Çavuşlu beldesi yakınlarında refüje çarparak su kanalına düştü.

Kazada sürücü, eşi Filiz, çocukları İlayda, Nisa Nur ve Halil Eymen Halat yaralandı.

Görele Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kadir Halat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Halat ailesinin aslen Rizeli olduğu ve tatil için memleketlerine gittiği öğrenildi.

 

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