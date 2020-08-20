Giresun'da su kanalına düşen otomobildeki polis öldü

Giresun'da su kanalına düşen otomobildeki polis memuru yaşamını yitirdi, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Kadir Halat'ın kullandığı 54 FK 885 plakalı otomobil, Görele ilçesi Çavuşlu beldesi yakınlarında refüje çarparak su kanalına düştü.
Kazada sürücü, eşi Filiz, çocukları İlayda, Nisa Nur ve Halil Eymen Halat yaralandı.
Görele Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kadir Halat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Halat ailesinin aslen Rizeli olduğu ve tatil için memleketlerine gittiği öğrenildi.
Beylikdüzü'nde dehşet! 6 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattıİstanbul Beylikdüzü'nde bir kadının, bahçede bulunan köpeğiyle oynadıkları için kızdığı komşu çocuklarını kovalayarak, yakaladıklarından 2'sini dövdüğü iddia edildi. Dayak yiyen çocuğun annesi kadından şikayetçi oldu. Kadının 6 yaşındaki Çınar'a dayak atma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.