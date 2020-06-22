Giriş çıkış yasağı olan iller hangisi? İşte son dakika giriş-çıkış yasağı olan şehirler...

Corona virüs nedeniyle alınan tedbirler arasında seyahat yasağı da bulunuyordu. Normalleşme adımları ile 1 Haziran 2020 tarihinde seyahat yasağı kaldırılmıştı. HDP'nin yürüyüş çağrıları ve corona virüsün yayılmaması için bazı illerde giriş çıkış yasağı uygulaması başlatıldı. Peki giriş-çıkış yasağı hangi illerde var?

BİTLİS

Bitlis Valiliği, huzur ortamı, kamu düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanması ve artan vakaların önlenmesi amacıyla il sınırları içinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

ADANA

Adana Valiliği kararı, ''Milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların ilimize giriş ve çıkışları Adana İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 13 Haziran 2020 tarih ve 71 sayılı kararıyla 15 Haziran 2020 tarihi saat 24.00’ten itibaren 15 gün süre ile sınırlandırılmıştır'' şeklinde duyurdu.

KOCAELİ

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada; “İlimiz genelinde (polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde); kapalı yerlerde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek eylem ve etkinlikler ile kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen, Valilik ve Kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, ilimizdeki cezaevleri önleri ve yakın çevresi ile açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, el ilanı/bildiri, broşür dağıtma, protesto eylemi ve bunun gibi eylem ve etkinlikler ile bu eylemlere destek vermek amacıyla ilimize gelebilecek araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem ve etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları 13/06/2020 günü saat:00.01’den 27/06/2020 günü saat:00.00’a kadar (15) gün süre ile yasaklanmıştır.” denildi.

MERSİN

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Demokratik Mücadele Programı" adı altında planlanan eylem ve etkinliklerin provoke edilerek toplumsal olaya dönüşme riskinin yüksek olduğu belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının planlanan bu eylem ve etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı belirtilen açıklamada, "Mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi ve genel sağlığın korunması amacıyla 16.06.2020 tarihi saat 24.00'dan itibaren 15 gün süreyle Mersin genelinde geçerli olmak üzere tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır." denildi.

Eylem ve etkinlik programı kapsamında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalarca yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanmasının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca siyasi parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem ve etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesine, olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki eylemlere katılmak için hareket edecek grupların, ilimize giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stant kurulmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir."