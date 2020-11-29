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29.11.2020 - 19:42 | | DHA

Giriş çıkışlar kapatıldı! 2 aile birbirine girdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Başbük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Giriş çıkışlar kapatıldı 2 aile birbirine girdi

Kavgada silahla vurularak yaralanan Ali Türk ile Kutbizade Yaygın, sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılar, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alarak hastaneye gelen Türk ve Yaygın'ın yakınları ise gözyaşlarına boğulurken, çevik kuvvet polisi de hastanede önlem aldı.

Öte yandan giriş ve çıkışların kapandığı Başbük Mahallesinde jandarma ekipleri olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Giriş çıkışlar kapatıldı 2 aile birbirine girdi

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 29 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 11 oldu, son 24 saatte 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. " dedi.
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