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09.04.2020 - 09:57 | | DHA

Giriş ve çıkış sınırlaması getirilen Yığılca'da denetimler sürüyor

Düzce’de, corona virüs önlemleri kapsamında Yığılca ilçesine yönelik giriş ve çıkışlar sınırlandırılırken, polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Giriş ve çıkış sınırlaması getirilen Yığılca'da denetimler sürüyor

Düzce Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınına karşı tedbirler aldı. Kurulun aldığı karar doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından Zonguldak’ın Alaplı ilçesine sınır olan Yığılca ilçesine giriş ve çıkışlar, 15 gün süreyle sınırlandırıldı.

Sınırlamanın 3'üncü gününde, polis ekipleri, denetimlerini sürdürdü. Yığılca ilçesine sadece çalışanların, valilikten seyahat izni almak şartıyla ikametgahı olanların ve araçlarla gıda ürünleri taşıyanların geçişine izin verildi. Araçlarda bulunan kişilerin belgeleri ile gıda ürünleri getirenlerin ise faturaları kontrol edildi. Ayrıca ilçeye giren ve çıkanların ateşleri ölçüldü. Seyahat izin belgesi olamayanlara da izin belgeleri almaları için uyarı yapıldı. Gerekli belgesi olmayanlar ilçeye alınmadı.

Yasağa rağmen sabah sporuna çıktılarCorona virüsle mücadele kapsamında sahil bantlarındaki yasaklara rağmen bazı vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı.�
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