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28.03.2020 - 12:10 | | DHA

Girişler kapatıldı! Gelen kapıdan dönüyor...

Corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Belgrad Ormanı'nın girişi kapatıldı. Ormana gelenler girişlerden geri çevrildi.

Girişler kapatıldı! Gelen kapıdan dönüyor...

Corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik, mangal, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Bazı vatandaşların yasağa rağmen Belgrad Ormanı'na spor ve piknik yapmaya gelmeye devam etmesinin üzeri, ormanın girişi şeritle kapatıldı ve girişte zabıta ekipleri beklemeye başladı.

Ormana gelen vatandaşlar ise içeri giremeyince dönmek zorunda kaldı. 

 "YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORUDUM"

Belgrad Ormanı'na yürüyüş yamaya gelen Şenol Kavraz, "Yasak olduğunu bilmiyordum. Burada oturuyorum. Yürüyüşe geldim. Önlemler çok iyi oldu. Ben patikada yürüyordum ama orman yine de kalabalıktı. Böyle daha iyi oldu" dedi.

Ormana su doldurmaya gelen Cevahir Sarıçam ise, "Su almaya geldim. Kapatıldığından bilgim vardı ama su almaya da kapatıldığını bilmiyordum. Akşam kapatılacağını seyretmiştim. Artık hafta içi alırım. Artık su almak da yasak" diye konuştu.

Girişler kapatıldı Gelen kapıdan dönüyor...

Türkiye'nin kibarlığıyla tanıdığı Burhan amca ilk kez konuştuORDU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında çıkamadığı evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine verdiği sipariş sırasındaki kibar tavrıyla görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gören Burhan Kılıçkını (76) verilen hizmetten dolayı teşekkür etti.
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