Gıybet nedir? Gıybet yapmak kısaca ne demektir? TDK'ya göre gıybet etmek ne anlama gelir?

İslam’da büyük günahlardan biri olarak gösterilen gıybet, bir kişi hakkında, onun haberi olmadan arkasından olumsuz konuşmak olarak nitelendirilir. Bir kimsenin haberi olmadan arkasından söylenen her söz gıybet olarak nitelendirilmez.

Gıybet Yapmak Kısaca Ne Demektir?

Hadislerde adı geçen gıybet kelimesi, haksız yere bir kimsenin arkasından konuşmak anlamına gelir. Kötüleme, yerme, çekiştirme anlamında kullanılan gıybet kelimesi kötüleme, dedikodu ve iftira kelimeleri ile yakın anlamda kullanılır.

TDK'ya Göre Gıybet Etmek Ne Anlama Gelir?

Gıybet etmek fiili Türk Dil Kurumuna göre dedikodu etmek anlamına gelir. Gıybet etmek fiilini cümle içinde örneklendirilmesi; “O kadar çok gıybet etti ki sonunda kendisi de pişman oldu.” şeklindedir. Olumsuz anlamlar taşıyan gıybet kelimesi dinen de yapılmaması gereken fiiller arasındadır.