Gizli Dosya filmi konusu nedir? İşte filmin oyuncu kadrosu

GİZLİ DOSYA FİLMİ KONUSU NEDİR?



2004 yılı ABD başkanlık seçimleri yaklaşmaktadır. Daha önce Ebu Garib Hapishanesi'ndeki işkence skandalını ortaya çıkararak büyük sükse yapmış CBS haber bölümü yapımcısı Mary Mapes (Cate Blanchett) seçim öncesinde yine önemli bir haber yapmak istemektedir. Emekli bir asker tarafından kendilerine ulaştırılan belgeler çok ciddi bir iddia barındırmaktadır: İddiaya göre kongre üyesi George Bush'un oğlu George W. Bush'un 1968'de Vietnam'da savaşa gitmemesi için yüksek makamlardaki yetkililer usulsüzlük yapmıştır. Bu haber Amerika'da gündemi alt üst eder. Ancak haberde kullanılan belgelerin sahte olduğu iddiaları hem Mapes'i, hem de tecrübeli haber spikeri Dan Rather'ı (Robert Redford) çok zor durumda bırakacaktır.



GİZLİ DOSYA FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?



Cate Blanchett - Mary Mapes



Robert Redford - Dan Rather



Topher Grace - Mike Smith



Dennis Quaid Lt. Col. - Roger Charles



Elisabeth Moss - Lucy Scott