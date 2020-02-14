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14.02.2020 - 19:09 |

Gizli Dosya filmi konusu nedir? İşte filmin oyuncu kadrosu

Orjinal adı Truth olan ve 2015 yılında gösterime giren Gizli Dosya filmi, bu akşam bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini paylaştığı ve James Vanderbilt'in yönettiği filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki heyecan fırtınası Gizli Dosya filminin konusu nedir? İşte hem bu sorunun cevabı hem de filmin oyuncu kadrosu...

Gizli Dosya filmi konusu nedir? İşte filmin oyuncu kadrosu

GİZLİ DOSYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

2004 yılı ABD başkanlık seçimleri yaklaşmaktadır. Daha önce Ebu Garib Hapishanesi'ndeki işkence skandalını ortaya çıkararak büyük sükse yapmış CBS haber bölümü yapımcısı Mary Mapes (Cate Blanchett) seçim öncesinde yine önemli bir haber yapmak istemektedir. Emekli bir asker tarafından kendilerine ulaştırılan belgeler çok ciddi bir iddia barındırmaktadır: İddiaya göre kongre üyesi George Bush'un oğlu George W. Bush'un 1968'de Vietnam'da savaşa gitmemesi için yüksek makamlardaki yetkililer usulsüzlük yapmıştır. Bu haber Amerika'da gündemi alt üst eder. Ancak haberde kullanılan belgelerin sahte olduğu iddiaları hem Mapes'i, hem de tecrübeli haber spikeri Dan Rather'ı (Robert Redford) çok zor durumda bırakacaktır.

GİZLİ DOSYA FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cate Blanchett - Mary Mapes

Robert Redford - Dan Rather

Topher Grace - Mike Smith

Dennis Quaid Lt. Col. - Roger Charles

Elisabeth Moss -  Lucy Scott

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