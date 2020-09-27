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27.09.2020 - 12:07 | | İHA

Gizli odadan çıkardılar! Yüzlercesi...

Adana’da vestiyerin arkasından girilen gizli odada ve bir araçta 878 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gizli odaya kaçak cep telefonu operasyonu
Gizli odaya kaçak cep telefonu operasyonu
Gizli odaya kaçak cep telefonu operasyonu
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesinde depo olarak kullanılan bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, ilk aramalarda kaçak ürünlere rastlanmadı. Ekibin adreste yaptığı detaylı inceleme sonucu kullanılmayan bir vestiyerin arkasında gizli oda bulunduğu tespit edildi. Kapıyı açan ekip, gizli odada çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu buldu.

Öte yandan, ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik park alanında şüphe üzerine durdurup arama yaptığı bir araçta kaçak cep telefonları ele geçirdi. Depoda ve araçta gümrük kaçağı 878 cep telefonu ele geçiren ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 

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