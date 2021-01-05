‘Glutatyon’la umut tacirliği

Kovid-19 salgınıyla beraber sosyal medya üzerinden bir takım alternatif tıp uzmanları tarafından pazarlanan tedavi yöntemlerine glutatyon tedavisi de eklendi. Ekonomik düzeyi yüksek kesimlere pazarlanan ve sosyal medyada sık sık reklamı yapılan glutatyon yöntemine karşı vatandaşları uyaran uzmanlar, glutatyon tedavisinin bilimsel geçerliliği olmadığını söylüyor.

Gazi Üniversitesi İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Bulut, glutatyon yönteminin koronavirüs tedavisi sırasında önleyici ve iyileştirici olduğuna dair hiçbir bilimsel veri olmadığı uyarısında bulunarak, “Tamamen uydurma ve umut tacirliğinden başka bir şey değil. Kovid-19’da vitamin ve glutatyon sadece destek amaçlı takviye olarak düşünülebilir. Vücudumuz zaten glutatyonu kendi üretiyor. Birçok alternatif tıp uzmanı glutatyonu beslenme desteği olarak satıyor. Glutatyonlu haplar ve pudra formu dediğimiz suya karıştırılan ürünler pazarlanmaya çalışılıyor. Beslenme sorunu olmayan insanların glutatyon serum takviyesine ihtiyaçları olmaz. Hap ve pudra formu zaten geçersiz bir yöntem” dedi.

İyileşme kanıtı yok

İstanbul Tıp Fakültesi. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Osman Erk ise “Glutatyon vücudumuzda biriken ağır metal veya artık maddelerin neden olduğu hasarı önleyen ve bu maddelerin dışarı atılmasını sağlayan bir antioksidan. Ancak Kovid-19 hastalığı geçiren bir kişinin glutatyon serum ile iyileştiğini söylemek için bilimsel kanıt yok. Glutatyon serum tedavisi, önleyici bir yöntem olarak hastalanmadan önce mutlaka tıp doktorlarının uygun görmesi halinde uygulanabilir. Virüs saldırısında glutatyon ihtiyacı artar. Halkımız ‘ozon alın, glutatyon alın hastalık geçer’ şeklindeki söylemlere kanmasın. Glutatyon kesinlikle doktor bilgi ve reçetesiyle yapılmalı. Normal zamanlarda bağışıklık desteklemek için yapılabilir” bilgisini paylaştı.

Rutin kullanımda veri yok

Glutatyon, vücudumuzun her hücresinde üretildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Erk, “Biliyoruz ki viral hastalıklar ile kanser türlerinde vücudun glutatyon depoları azalıyor. Söz konusu antioksidan metabolizmada biriken artık maddeleri dışarı atıyor. Lipozomal dediğimiz teknikle damar yolundan veriliyor. Yüksek glutatyon uzun ömür ve düşük kanser riski demek. Glutasyon seviyemiz düşünce antioksidan direncimiz azalıyor ve vücudun direnci düşüyor. Glutatyonun Kovid-19 tedavisinde kullanımıyla illgili bir takım yayınlar var ama rutin kullanım için bilimsel veri yok. Glutatyon hastalık öncesi bağışıklığı desteklemek için enjeksiyon halinde verilirse faydalı olur. Kovid-19’a karşı etkinliği kesin kanıtlanmadığından ‘hastalığı iyileştirir’ demek doğru olmaz” diye konuştu.

Glutatyon nedir?

Glutatyon vücuttaki her hücrede bulunan güçlü bir antioksidandır. Aminoasit olarak bilinen üç tip molekülden oluşur. Aminoasitler vücuttaki tüm proteinleri yapmak için farklı şekillerde birleşirler. Bu aminoasitler vücudumuzu temizler, bağışıklığımızı güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

Glutatyon üretimini uyaran 10 besin

Lahana

Sarımsak/soğan

Maydanoz

Ispanak

Pancar

Zerdeçal

Tarçın

Kakule

Kimyon

Karnabahar

Glutatyon zengini 10 besin

Kuşkonmaz

Avokado

Ispanak

Bamya

Karnabahar

Domates

Havuç

Kavun

Greyfurt

Kabak