Gnocchi makarna nasıl yapılır? - Gnocchi (Niyokki) makarna tarifi ve malzemeleri

Bir İtalyan lezzeti olan ve internette çok aranan gnocchi yani okunuşuyla niyokki makarna tarifini sizinle paylaşıyoruz. Gnocchi, makarna olarak bilinse de temelini patates oluşturuyor. Hamurunda haşlanmış patatesin bulunduğu ve patates tadının hissedildiği gnocchi makarna için malzemeleri hazırlayın. Peki, gnocchi (niyokki) makarna nasıl yapılır? İşte gnocchi makara tarifi...



1. adım: Patatesleri haşlayın sıcak haldeyken kabuklarını soyup ezin.

2. adım: Un ve yumurtayı ekleyerek hamur kıvamına gelene dek yoğurun.

3. adım: 2’şer cm'lik parçalar keserek çatal ya da benzeri aparatla şekil verin. (şekil vermek sosu üzerinde daha çok tutmasına yardımcı olur)

4. adım: Şekil verdiğiniz minik gnocchi'leri kaynar suya atarak su yüzeyine çakana dek haşlayın.

5. adım: Bu sos malzemelerini bir sos tavasında karıştırarak pişirin.

6. adım: Su yüzeyine çıktıktan hemen sonra gnocchi'leri süzüp sos içine alın.

Son adım: Parmesan, kaşar, fesleğen ilave ederek bu lezzeti taçlandırın ve yaklaşık beş dakika fırında pişirin. Daha sonra servis tabağına alın.

Afiyet olsun.