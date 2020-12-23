MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Göç İdaresi bahçesindeki çöp konteynerinde tabanca bulundu
ABONE OL
23.12.2020 - 15:50 | | DHA

Göç İdaresi bahçesindeki çöp konteynerinde tabanca bulundu

Kahramanmaraş Göç İdaresi İl Müdürlüğü'nün bahçesindeki çöp konteynerinde tabanca bulundu. Tabanca, incelenmek üzere polisler tarafından emniyete götürüldü.

Göç İdaresi bahçesindeki çöp konteynerinde tabanca bulundu

Yenişehir Mahallesi'ndeki Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ndeki çöp konteynerinde tabanca olduğunu fark eden görevliler, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından tabancaya alarak emniyet götürdü.

Tabancayı çöpe atan kişinin kimliğini tespit etmek için polis çalışma başlattı. Tabancanın herhangi bir cinayet ya da yaralama gibi olayda kullanıp kullanılmadığının, kime ait olduğu yapılacak balistik ve parmak izi incelemesi sonrası belirlenecek.

Bakan Koca'dan "Sağlık çalışanlarımıza destek olalım" payşalımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarına destek olunmasını istedi. Koca, "Ön saflarda kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarımıza tedbirlere uyarak destek olalım" ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalya'da ele geçirildi! Tam 15,5 ton...

Antalya'da ele geçirildi! Tam 15,5 ton...

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Son 7 gün...

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

4 günlük bebek koronavirüs kaptı!

Bakan Koca paylaştı: Sağlık çalışanlarımıza destek olalım

Bakan Koca paylaştı: Sağlık çalışanlarımıza destek olalım

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet