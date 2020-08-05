MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Göç İdaresi'nden Suriyelilerin araçlarına ilişkin açıklama
ABONE OL
05.08.2020 - 00:11 | | AA

Göç İdaresi'nden Suriyelilerin araçlarına ilişkin açıklama

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce, Suriyelilerin, sahip oldukları araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu motorlu taşıtlar vergisi (MTV), muayene ücreti gibi ücretleri ödemekle yükümlü olduğu bildirildi.

Göç İdaresi'nden Suriyelilerin araçlarına ilişkin açıklama

Genel Müdürlük, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, bir internet sitesinin haberini Twitter'dan "Suriyelilerin araçlarına ücretsiz vize muayenesi yapılıyor" ifadesiyle paylaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sayın Özdağ, ülkemizde yaşayan Suriyeliler sahip oldukları motorlu araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu her türlü MTV, muayene ücreti vb. resmi ücreti ödemekle yükümlüdür. Haber kaynağının bilgisi doğru değildir." ifadesine yer verildi.

Hatay'da dolunayHatay'ın Hassa ilçesinde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göç İdaresi'nden Suriyelilerin araçlarına ilişkin açıklama

Göç İdaresi'nden Suriyelilerin araçlarına ilişkin açıklama

Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

4 Ağustos Süper Loto sonuç sayfası için TIKLA! İşte Süper Loto sonuç ekranı...

4 Ağustos Süper Loto sonuç sayfası için TIKLA! İşte Süper Loto sonuç ekranı...

Sıradaki Haber