Godzilla filmi konusu ve başrol oyuncuları! Godzilla bu akşam TV ekranında

Godzilla filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Gareth Edwards'ın yer aldığı film 2014 yılında vizyona girdi. Türkiye'de 9 hafta boyunca vizyonda kalan film 270.226 seyirci tarafından izlendi. Toplamda 3.117.212,00 TL hasılat elde edilen filmin devamı olan Godzilla 2 filmi de çekildi. Peki Godzilla filmi konusu ve oyuncu kadrosunda hangi isimler var?

GODZİLLA FİLMİ KONUSU

1999 yılındayız. Filipinler'de tanımlanamayan dev yaratıklara ait kalıntılara rastlanmıştır. Bundan çok kısa bir süre sonra, Japonya'da nükleer santralde bir felaket meydana gelir. Şehirde santrale yakın olan bölge nükleer kirlilik nedeniyle tehlikeli bölge ilan edilmiştir. Amerikalı Joe Brody, resmi açıklamanın aksine bu felaketin bir deprem olmadığına inanmaktadır. Oğlu Ford askeri kuvvetlere alındığında, aklına gelen ilk düşünce Japonya'ya gidince babasını alıp Amerika'ya geri götürmek olur.

Bu sırada Joe Brody, kirlilik olan bölgeye vardığında 15 yıl önceki alametlerin tekrar yayıldığını fark eder. Bir yaratık nükleer enerjiden beslenerek etrafında bir yıkımın izlerini bırakarak gitmiştir. Canavarı durdurmak için Amerikan ordusu harekete geçer. Bu sırada Ichrio Serizawa tarihöncesi çağlardan bu yana varolan efsanevi yaratık Godzilla'yı keşfeder. Devasa canavar Godzilla uykusundan uyanıp kendisine yapılanların intikamını almak harekete geçer! Filmin senaryo ekibinde David Callaham ('The Expendables'), David S. Goyer ('The Man of Steel'), Max Borenstein ('Seventh Son') ve Frank Darabont ('The Walking Dead') bulunurken yönetmenliğini, Monsters filmiyle tanıdığımız Gareth Edwards üstleniyor.

GODZİLLA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Aaron Taylor Johnson (Ford Brody)

Bryan Cranston (Joe Brody)

Ken Watanabe (Dr. Ishiro Serisawa)

Elizabeth Olsen (Elle Brody)

Sally Hawkins (Dr. Wates)

Juliette Binoche (Sandra Brody)

David Strathairn (Admiral Stenz)

Victor Rasuk (Tre Morales)