MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Godzilla filmi konusu ve başrol oyuncuları! Godzilla bu akşam TV ekranında
ABONE OL
29.01.2020 - 15:47 |

Godzilla filmi konusu ve başrol oyuncuları! Godzilla bu akşam TV ekranında

Godzilla filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2014 yılında vizyona giren Godzilla filminin yönetmen koltuğunda Gareth Edwards yer alıyor. 1999 yılında Filipinler'de tanımlanamayan dev yaratıklara ait dev kalıntılar rastlanmıştır. Bu olayın ardından kısa bir süre sonra Japonya'da nükleer santralde bir felaket meydana gelmiştir. Şehrin bu bölgesi nükleer kirlilik nedeniyle tehlikeli bölge ilan edilmiştir. Amerikalı Joe Brody ise bunun bir deprem olmadığına inanmaktadır. Peki Godzilla filmi konusu ve başrol oyuncuları kimler?

Godzilla filmi konusu ve başrol oyuncuları! Godzilla bu akşam TV ekranında

Godzilla filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Gareth Edwards'ın yer aldığı film 2014 yılında vizyona girdi. Türkiye'de 9 hafta boyunca vizyonda kalan film 270.226 seyirci tarafından izlendi. Toplamda 3.117.212,00 TL hasılat elde edilen filmin devamı olan Godzilla 2 filmi de çekildi. Peki Godzilla filmi konusu ve oyuncu kadrosunda hangi isimler var?

GODZİLLA FİLMİ KONUSU

1999 yılındayız. Filipinler'de tanımlanamayan dev yaratıklara ait kalıntılara rastlanmıştır. Bundan çok kısa bir süre sonra, Japonya'da nükleer santralde bir felaket meydana gelir. Şehirde santrale yakın olan bölge nükleer kirlilik nedeniyle tehlikeli bölge ilan edilmiştir. Amerikalı Joe Brody, resmi açıklamanın aksine bu felaketin bir deprem olmadığına inanmaktadır. Oğlu Ford askeri kuvvetlere alındığında, aklına gelen ilk düşünce Japonya'ya gidince babasını alıp Amerika'ya geri götürmek olur.

Bu sırada Joe Brody, kirlilik olan bölgeye vardığında 15 yıl önceki alametlerin tekrar yayıldığını fark eder. Bir yaratık nükleer enerjiden beslenerek etrafında bir yıkımın izlerini bırakarak gitmiştir. Canavarı durdurmak için Amerikan ordusu harekete geçer. Bu sırada Ichrio Serizawa tarihöncesi çağlardan bu yana varolan efsanevi yaratık Godzilla'yı keşfeder. Devasa canavar Godzilla uykusundan uyanıp kendisine yapılanların intikamını almak harekete geçer! Filmin senaryo ekibinde David Callaham ('The Expendables'), David S. Goyer ('The Man of Steel'), Max Borenstein ('Seventh Son') ve Frank Darabont ('The Walking Dead') bulunurken yönetmenliğini, Monsters filmiyle tanıdığımız Gareth Edwards üstleniyor.

GODZİLLA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Aaron Taylor Johnson (Ford Brody)

Bryan Cranston (Joe Brody)

Ken Watanabe (Dr. Ishiro Serisawa)

Elizabeth Olsen (Elle Brody)

Sally Hawkins (Dr. Wates)

Juliette Binoche (Sandra Brody)

David Strathairn (Admiral Stenz)

Victor Rasuk (Tre Morales)

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

Corona virüsü kaçışı!

Corona virüsü kaçışı!

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

Sıradaki Haber