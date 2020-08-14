Gökalp’in tedavi için 30 günü kaldı

2 milyon 400 bin dolarlık tedavinin karşılanabilmesi amacıyla Gökalp’in ailesinin başlattığı yardım kampanyasında 1 milyon 400 bin dolar toplandı. Baba Sefa Küçük, “68 bin kişi 100 TL verdiğinde bu kampanyayı sonuçlandırmış oluyoruz” dedi.



Yaşam mücadelesi

Bursa’da, Spinal Musküler Atrofi (SMA) olarak adlandırılan, kas kaybı ve zayıflığına yol açan, Türkiye’de ise her 6 bin doğumda bir görülen hastalığa yakalanan Gökalp’in yaşam mücadelesi sürüyor. Minik Gökalp, yürürken, otururken, yemek yerken hatta uyurken bile zorluk yaşıyor. Gökalp’in annesi Yelda ve babası Sefa Küçük, bebeklerinin hayata tutunabilmesi için, yoğun çaba sarf ediyor. Gökalp’e bu hastalığı yenebilmesi için dünyada sadece Amerika’da uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı bulunan yaklaşık 2 milyon 400 bin dolarlık tedavinin uygulanması gerekiyor. Küçük çifti, açtıkları @gokalp_sma isimli sosyal medya hesabı üzerinden bebeklerinin yaşama tutunabilmesi için yardım kampanyası başlattı.

1 milyon $ kaldı

Şimdiye kadar devlet yetkilileri, iş insanları ve ünlü isimlerin de çağrısıyla bugüne kadar 1 milyon 400 bin dolar toplandı. Gökalp’in yaşama tutunabilmesi ve ‘gen’ tedavisine başlayabilmesi için toplanacak 1 milyon dolar ve sadece 1 ayı kaldı. 2 milyon 400 bin dolarlık tedavinin karşılanabilmesi amacıyla Gökalp’in ailesi’nin öncülüğünde, Amerika merkezli uluslararası bağış platforumu Gofundme, Gökalp adına banka hesabı açtı. Kampanyada şu ana kadar 1 milyon 400 bin dolar toplandı. 30 gün içinde tedavi ücretinin toplanması durumunda Gofundme Bağış Platformu, parayı Gökalp’in tedavi olacağı hastaneye aktaracak.



Ünlülerden destek



Gökalp için başlatılan yardım kampanyasına destek veren isimler arasında Onur Kıvrak, Mert Günok, Arda Turan, Burak Yılmaz, Bergüzar Korel, Hazal Kaya, Pınar Altuğ, Ceyda Düvenci gibi ünlüler yer aldı. Bu isimler sosyal medya hesaplarında da Gökalp’in durumuna ilişkin paylaşımlar yaparak, takipçilerinden destek istedi.