MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Gündem Haberleri Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi
ABONE OL
24.11.2020 - 16:43 | | İHA

Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’de elveşirsiz hava şartları sebebiyle Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “25 Kasım Çarşamba Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07:00, Kabatepe'den 09:00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Araba fiyatına satılıyor! Görücüye çıktıŞanlıurfa’da bir araya gelen tespih koleksiyoncuları en nadide tespihlerini görücüye çıkardı. Gramı altınla yarışan tespihler binlerce liraya alıcı bulurken, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan bir tespih, 108 bin liraya satıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Van'da cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu yaşandı!

Van'da cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu yaşandı!

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet