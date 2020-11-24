Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “25 Kasım Çarşamba Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07:00, Kabatepe'den 09:00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.