Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± ile adalar hattÄ±nda yolcu ve araÃ§ taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan GestaÅŸ firmasÄ±,Â Kuzey Ege Denizi'ndeÂ etkili olmasÄ± beklenen olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle GÃ¶kÃ§eada-Kabatepe hattÄ±ndaki bazÄ± feribot seferlerinin iptal edildiÄŸiniÂ aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re;Â GÃ¶kÃ§eada'danÂ saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 05.00 ve 09.00'daki seferler yapÄ±lmayacak.