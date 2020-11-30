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30.11.2020 - 22:03 | | DHA

Gökçeada'ya yarÄ±nki bazÄ± feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege Denizi'ndeÂ beklenen poyraz nedeniyleÂ GÃ¶kÃ§eada- Kabatepe arasÄ±nda yarÄ±n sabahki feribot seferleri iptal edildi.Â

Gökçeada'ya yarÄ±nki bazÄ± feribot seferleri iptal edildi

Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± ile adalar hattÄ±nda yolcu ve araÃ§ taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan GestaÅŸ firmasÄ±,Â Kuzey Ege Denizi'ndeÂ etkili olmasÄ± beklenen olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle GÃ¶kÃ§eada-Kabatepe hattÄ±ndaki bazÄ± feribot seferlerinin iptal edildiÄŸiniÂ aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re;Â GÃ¶kÃ§eada'danÂ saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 05.00 ve 09.00'daki seferler yapÄ±lmayacak.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Shmyhal'Ä± kabul ettiCumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ukrayna BaÅŸbakanÄ± Denys Shmyhal'Ä± kabul etti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'ndeki kabul, 50 dakika sürdü.
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