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18.11.2020 - 15:29 | | DHA

Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege Denizi'nde beklenen poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

Meteoroloji tarafından Kuzey Ege Denizi için yapılan poyraz fırtınası uyarısı üzerine, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasından feribot seferleri için iptal duyurusu geldi. Yapılan açıklamada, Gökçeada-Kabatepe hattında yarın tüm tarifeli seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Buna göre yarın, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 18.00, Kapatepe'den ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00'deki feribot seferleri yapılmayacak.

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