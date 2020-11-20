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20.11.2020 - 10:41 | | DHA

Gökçebey Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Belediye Başkanı Vedat Öztürk, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Gökçebey Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Öztürk, "Koronavirüs salgınının ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve hemşehrilerimizle görüşmelerime devam ettim. Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağımı biliyordum. Biraz önce Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Genel sağlık durumum iyi. Şu an için endişelenilecek bir şey yok. Bir süre çalışmalarıma evden devam edeceğim. Son 5 gün içerisinde benimle temasta bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum. Görüşmek üzere, hizmet yolunda en kısa zamanda mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

 

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