Gökkuşağı Nasıl Oluşur? Kısaca Gökkuşağı Oluşumu Ve Türleri

Güneşin aynadaki yansıması gibi düşünülen gökkuşağı, küçük yağmur damlalarıyla meydana geldiklerinde daha geniş ve zayıf olmaktadır. Gökkuşağının oluşabilmesi için gökyüzünde güneş olması şarttır. Daima güneşin tam karşısında olan gökkuşağını görmek için güneşe arkanın dönülmesi gerekmektedir. Uçaktan veya bir dağ tepesinden bakıldığında gökkuşağı koni şeklinde görünürken, genellikle yarım çember şeklinde görünmektedir.

Büyük damlalardan oluşan gökkuşağı, daha net ve belirgindir. Sarı olarak görülen güneş ışınları aslında birçok rengi barındırdığından, gökkuşağında görülen renkler güneş ışınlarının rengidir.

Gökkuşağı Nasıl Oluşur?

Gökkuşağı içerisinde kırmızı, sarı, turuncu, mavi, yeşil, mor ve lacivert renkleri bulunmaktadır. Bazen gökkuşağında renk sıralaması değişmekte, bunun sebebi gökkuşağının güneşe ters düşmesinden kaynaklıdır. Gökkuşağının net bir şekilde görülebilmesi için belli bir açı ile dizilmesi gerektiği gibi belli bir açıdan bakılması gerekmektedir.

Gökkuşağına bakan herkes aynı rengi görememekte ve herkes farklı renkler gördüğünü söylemektedir. Gökkuşağına doğru ne kadar gidilirse gidilsin, gökkuşağı hep aynı mesafede kalmaktadır. Güneşin yönelmesi ile birlikte gökkuşağı da aşağıya inmektedir. Yağmurun sabah ve akşam yağması ile birlikte gökkuşağı daha net bir şekilde görülmektedir.

Kısaca Gökkuşağı Oluşumu ve Türleri

Birinci gökkuşağı, ikinci gökkuşağı ve küçük kuşaklar olmak üzere üç türü vardır. En çok rastlanılan ve bilen gökkuşağı türü birinci gökkuşağıdır. Birinci gökkuşağında, kırmızı renk dış taraftayken mor renk iç taraftadır. Kırmızının en içte morunsa en dışta olduğu gökkuşağı türü ikinci gökkuşağıdır. Sadece kırmızı ve yeşil renklerin olduğu gökkuşağı türü, küçük kuşaklardır.

Meteorolojik bir doğa olayı olan gökkuşağı, güneş ışınlarının kırılması sonucu meydana gelen bir görsel şölendir. Eski çağdaki insanlar gökkuşağının bilinmezliğinden kaynaklı birçok mitolojik efsaneler oluşturmuştur. Güneş ışınlarının içinden geçen yağmur damlaları, prizma görevi görmektedir. Güneş ışınlarının damlaların içinden geçmesi sonucu bir kırılma meydana gelmekte olup bu kırılmaya gökkuşağı adı verilmektedir.