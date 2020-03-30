Gökkuşağı resmiyle ‘Evde kal’ çağrısı

Türkiye’nin birçok iline de yayılan akımla birlikte çocuklar evlerinde yaptıkları gökkuşağı resimlerini pencerelere asıyorlar. Gökkuşağı resimleriyle çevrelerine kendilerinin de evde kaldığı mesajını vererek “Evde kal” çağrısı yapıyorlar. Gökkuşağı resmi yapıp pencereye asan öğrenciler arasında İstanbul’dan Defne Diyar da yer alıyor.