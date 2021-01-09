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09.01.2021 - 07:00 | | CİHAT ASLAN İstanbul

Göktepe kabri başında anıldı

Görevi sırasında polisin uyguladığı şiddet sonucu öldürülen Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe, 25. ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı. Pandemi nedeniyle anmaya gelemeyen anne Fadime Göktepe, “25 yıldır Metin’in acısını burnumun direği sızlayarak hatırlarım” mesajını gönderdi.

Göktepe kabri başında anıldı
CİHAT ASLAN İstanbul

Metin Göktepe, 8 Ocak 1996’da, Ümraniye E Tipi Cezaevi’nde yaşamını yitiren Orhan Özen ile Rıza Boybaş’ın cenaze törenini izlemek için gittiği Alibeyköy’de polisler tarafından gözaltına alınmış ve götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu’nda dövülerek öldürülmüştü. Göktepe için ölümünün 25’inci yıl dönümünde Esenler Kemer Mezarlığı’nda anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunun ardından Göktepe’nin mezarına karanfiller bırakıldı.

Göktepe’nin ölüm yıl dönümünde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de bir açıklama yaptı. Açıklamada, Göktepe’yi öldüren polislerin ceza ertelemesiyle hapse dahi girmediği, sadece 1 failin 20 ay hapisle cezalandırıldığı hatırlatılarak, “Bugün de gazetecilik iktidarın ve bazı çevrelerin hedef göstermesiyle ağır bir baskı ve tehdit altındadır” denildi.

 

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