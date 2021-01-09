Göktepe kabri başında anıldı

Metin Göktepe, 8 Ocak 1996’da, Ümraniye E Tipi Cezaevi’nde yaşamını yitiren Orhan Özen ile Rıza Boybaş’ın cenaze törenini izlemek için gittiği Alibeyköy’de polisler tarafından gözaltına alınmış ve götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu’nda dövülerek öldürülmüştü. Göktepe için ölümünün 25’inci yıl dönümünde Esenler Kemer Mezarlığı’nda anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunun ardından Göktepe’nin mezarına karanfiller bırakıldı.

Göktepe’nin ölüm yıl dönümünde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de bir açıklama yaptı. Açıklamada, Göktepe’yi öldüren polislerin ceza ertelemesiyle hapse dahi girmediği, sadece 1 failin 20 ay hapisle cezalandırıldığı hatırlatılarak, “Bugün de gazetecilik iktidarın ve bazı çevrelerin hedef göstermesiyle ağır bir baskı ve tehdit altındadır” denildi.