‘Gökyüzü demek özgürlük demek’

İnsanların yanında olmasını istedikleri sevdiklerinin adını da yazdırarak sanal da olsa bir arada çıktıkları yolculuğun kaptan pilotluğunu THY’nin en genç kadın kaptan pilotu unvanına sahip Selin Sevimli üstlendi. “Uçuşu öğrendiğim ilk an, kalbimin atışı değişmiş, hızlanmıştı. Böyle özel bir günde fiziki olarak olmasa da temsili olarak 9 milyon yolcu, 9 milyon heves, 9 milyon yürekle birlikte hareket etmek tarif edilemez” diyen Sevimli’yle o tarihi uçuşu ve sekiz yıllık kariyerini konuştuk.



‘Gurur vericiydi’



Türk Hava Yolları’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel Samsun’a düzenlediği özel uçuşun kaptan pilotluğunu üstlenerek, tarihi bir an yaşadınız...



Tabii ki hepimiz için özel bir gündü. O güne uyanmak ve hazırlanmak tarifi imkansız duygular yaşattı. Bayrak taşıyıcı havayolumuzun böyle bir organizasyona imza atması çok keyifli ve gurur vericiydi. Orada kimin olduğu da önemli değildi. Türk milletini evimizde olduğumuz bugünlerde bir araya getirmek, müthiş bir duygu. Bandırma Vapuru için özel bir de selamlama yaptık. Benim için gurur verici bir hatıraydı. Bugüne kadar en fazla 350 yolcuyla uçtuğum düşünülürse, sanal da olsa 9 milyon kişinin benimle olması, müthiş bir duygu.













Boş bir uçakta 9 milyon yolcunuz vardı. Bu ilgi size neler hissettirdi?

Bir kere proje çok önemli ve anlamlıydı. Böyle özel bir günde fiziki olarak olmasa da temsili olarak 9 milyon yolcu, 9 milyon heves, 9 milyon yürekle birlikte hareket etmek inanın tarif edilemez. Bütün ailem, sevdiklerim , arkadaşlarım beni bugünlere getiren öğretmenlerim herkes orada düşünsenize. Hele sosyal medyada iyi dileklerini, heveslerini, heyecanlarını ve dualarını paylaşan hiç tanımadığım insanların yazılarını okumak... O yüzden bu uçuşa katılan milyonlara, böyle anlamlı bir projeyi gerçekleştiren şirketime ve 101 yıl önce Samsun’a ayak basarak benim bir Türk kadını olarak bu görevde yer almamı sağlayan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e çok ama çok teşekkür ederim.



‘Annemin doğum günü’



Size bu uçuşu yapacağınız bilgisi ne zaman verilmişti? Neler düşünmüştünüz?



23 Nisan’da Türk Yıldızları ekibimizin gökyüzüne ay ve yıldız çizmeleri hepimizin keşke ben de içinde olsaydım dediği türden bir projeydi. 19 Mayıs’tan beş gün önce de Tip müdürümüz arayıp söyledi. Telefonu kapattıktan sonra birkaç dakika donup kaldım. Kalbimin çok hızlı attığını hissettim. Sadece kalp atışlarımın sesi vardı ve gözümde hemen uçuşum canlandı. Sonrasında da zaten zaman geçmek bilmedi. Bir de annemin doğum günü o gün. O anlamda da çok özel bir gündü.



Gökyüzünde olmak kulağa hep güzel gelir ama sizin için neler ifade ediyor?



Bir kere dünyanın en güzel manzaralı ofislerine sahibiz. Tarif etmesi gerçekten zor; farklı duyguları içinde barındırıyor. Özgürlük hissi belki de en ağır basan tarafı. Bir de karşılaştığımız manzaralar var ki her uçuşta birbirinden farklı. Kuzey ışıklarının süzülmesini görmek, güneşin defalarca kez farklı manzarayla doğuşuna ve batışına şahit olmak, üzerinden geçtiğimiz bir şehirde belki bizim uçağımıza bakıp içinden o kokpitte bir gün olmayı dileyen bir çocuğun olması, her inişten sonra uçaktaki yolcuları sağ salim ulaştırmış olmanın verdiği duygu gerçekten çok güzel.



Gökyüzünde 87’nci yılını kutlayan THY’de 211 kadın pilottan biri olmak hem de en geç kadın kaptan pilot olmak da büyük gurur olsa gerek. 29 yaş, bu görev için çok genç değil mi?



Her şeyden önce bir Türk olarak, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolumuzda görev almak büyük bir gurur. Sivil Havacılık’ın yayınladığı genelgeye göre kaptan pilot olabilmek için belirli bir uçuş saati ve yılı doldurmak gerekiyor. THY’de bu 4500 uçuş saati ve 6 yıl görev süresini doldurmakla oluyor. Benim buradaki avantajım Anadolu Üniversitesi pilotaj bölümünde okumam. 22 yaşında mezun olunca THY’da işe başladım. Alım olduğu bir dönem olduğu için şanslıydım.



‘Amcam da pilot’



Peki ailenizde pilot var mı? Meslek olarak pilotluğu seçmenizde ilham kaynağınız kim olmuştu?



Amcam da pilot. Ve ondan dolayı mesleğe dair fikirlerim vardı. Antalya’ya onların yanına gitmek için seyahat ederken kokpitte kadın pilot görmem, beni çok etkilemişti. Tanışma fırsatı da bulmuştum. Konuşmamızın ardından aldığım bilgilerle kafamda yerleşmeye başlamıştı. Sonrasında amcamdan da tavsiyeler alarak ilerledim.



Her mesleğin zor yanları vardır ya pilotluk için neler söylebilirsiniz?



Aileden ayrı kalmak olabilir. Bazı aylar görevlerimiz yoğun olabiliyor. Eşim de pilot ve aynı şirkette çalışıyoruz. Çalışma programlarımız aylık belirleniyor. Ve ikimizin boş günleri de şirketimiz tarafından ortak yapılıyor. Dolayısıyla eşimle görüşme açısından sıkıntı yok. Ama ailelerimiz şehir dışında.



Eşinizle aynı mesleği sahip olmanın özel hayatınıza yansımaları nasıl oluyor?



Aynı şirkette ve aynı mesleği yapıyor olmamız aslında bize çok kolaylık sağlıyor. Sık sık fikir alışverişinde bulunuruz. Asıl önemlisi mesai sonrası eve nasıl geleceğimizi biliyoruz. Çünkü ikimiz de aynı şeyi yaşıyoruz. Dolayısıyla ev hayatımız için ekstra bir güzellik sağlıyor bu ortaklık. Bazı şeyleri anlatmamıza da gerek kalmıyor.

‘Çok özel bir uçuştu’

8 yıllık görev süreniz içinde en unutamadığınız uçuş hangisi olmuştu?



Bugüne kadar 5 bin saati aşkın uçuş saatim var. Okulda uçuş eğitimlerini alırken belirli uçuş saati tecrübesine ulaştıktan sonra yalnız uçuş yapılıyor. Benim de ilk yalnız uçuşum hayatım boyunca unutamayacağım bir uçuştu. Bir gece öncesi heyecandan uyku tutmaması, sabah kalktığımda uçak başına gidene kadar bir türlü zaman geçmemesi ve kalkış yapıp Eskişehir semalarında yalnız olmak. Çok özel ve güzel bir gündü gerçekten. Bir de meslekteki ilk yılımda ailemin şans eseri uçuşuma denk gelmesi unutulmaz benim için. İzmir’den İstanbul’a gelmeleri için bir ay önceden bilet almıştık. Benim de bir hafta kala programım değiştiği için şans eseri o uçuş bana denk geldi. Farkettikten sonra annemlere de söylememiştim. Anonsla öğrenmişlerdi.



Çok duygulu bir an olsa gerek. Peki onun dışında insanlar sizin sesinizi duyduğu zaman nasıl tepkiler veriyor?



Alkışlar oluyor ama biz kokpit ekibi olarak alkışları duyamıyoruz. Kabin ekibimiz iletiyor bize. Çok büyük motivasyon sağlıyor. Ama bazen duygularını bir kağıda yazıp, kabin ekibimize veren yolcular oluyor. Kadın pilot duydukları için iki kat daha mutlu olduklarını iletenler oluyor. Bu da mutluluk veren bir şey.

‘Erkek mesleği algısı kırıldı’

Her ne kadar son yıllarda sayı artsa da mesleğinizdeki erkek egemenliğine karşı neler düşünüyorsunuz?



“Erkek mesleği” gibi görünüp, zor olduğuna dair bir algı var. Ama her meslekte olduğu gibi yaptığınız işi en doğru şekilde yapmaktır önemli olan. Son zamanlardaki artışımızı düşünürsek artık algının da kırıldığını düşünüyorum. Bizden önceki kadın kaptanlarımız o kadar güzel izlenimler bırakıp başarılı olmuşlar ki artık bazı şeyler bizler için daha kolay.



Pilotluk dinamik bir iş ve düzenli olarak girmeniz gereken sınavlar, kontrol uçuşları, hem uçağınızın hem görev yaptığınız şirketin hem de ulusal ve uluslararası havacılık otoritelerinin yayınladığı dökümanları takip edip hakim olmanız gerekiyor. Bu da demek oluyor ki bu meslekte uçuş dışında ders çalışmak da hiç bitmiyor. Ben kendi adıma her gün şükrediyorum, işimi çok seviyorum.















‘Sabırsızlıkla bekliyoruz’

Pandemi sürecindeyiz ve tarifeli uçuşlar yapılmıyor. Peki, pilotlar nasıl geçiriyor bu dönemi?



Sanılanın aksine uçuşlarımız aslında devam ediyor. Tarifeli yolcu uçuşları dışında vatandaşlarımız için tahliye uçuşları, kargo ve yardım uçuşları gibi uçuşlarımız devam ediyor. Elbette o yoğunluk azaldı. Bu dönemde uzaktan eğitimlerimiz oluyor. Normalde sınıf ortamında yapılan dersleri online ortamda yapmaya devam ediyoruz ve tekrar tüm yolcularımızla beraber gökyüzüne kavuşacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz.



Bugün, bir uçuş hakkınız olsa, nereye gitmek, ne yapmak isterdiniz?



İzmir’e gidip ailemi görmek isterdim. Biz normalde her fırsatta yanlarına gideriz; bağlıyızdır birbirimize. Böyle bir fırsatım olsa İzmir’e gider, onlara sarılırdım.