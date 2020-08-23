Gökyüzünde sosyal mesafeli uçuş

Koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart’ta durdurulan balon turları, alınan tedbirlerle birlikte yeniden başladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçuşların Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kuruluşların belirlediği ölçülere uygun olarak düzenlenmesi için bir genelge yayınladı; uçuşlarda maske, mesafe, hijyen ve operasyonel hususlarla ilgili düzenlemeler yaptı. Genelgeye göre sosyal mesafenin sağlanabilmesi için balonlarda yolcu sayısı eksiltilecek, yolcuların ve personelin ateşi ölçülecek, ateşi olanlar balona alınmayacak, balon kalkış alanlarında da yoğunluk olmaması için işletmeler koordineli şekilde hareket edecek.

Unutulmaz bir deneyim

Bir şehri gökyüzünden izlemek, tüm güzelliklerini bir arada görmek, bazen ulaşılması mümkün olmayan dağlarını, vadilerini keşfedebilmek, tarifi imkânsız bir deneyim. Balon turlarıyla bu deneyimi yaşamak mümkün.

Türkiye’de her yıl balon turlarına yaklaşık 600 bin turist katılıyor. Kapadokya, bu alanda ilk olan ve turistlerin en çok ilgi gösterdiği yer. Son yıllarda ona yeni rakipler de katıldı. Burdur-Bucak, Denizli-Pamukkale, Bitlis-Ahlat, Afyonkarahisar-İhsaniye, Eskişehir-Seyitgazi, Samsun-Bafra, Aksaray-Ihlara, Ankara-Polatlı balon turu adresleri arasında yer alıyor. Balon turu düzenlenen bölgelerin hepsi ayrı güzelliklere sahip ve katılımcılara ömür boyu unutulmayacak muhteşem anlar yaşatıyor. Bu turların düzenlendiği bölgelerden öne çıkanları derledik:

Görsel şölen

NEVŞEHİR-KAPADOKYA: Peribacaları ile benzersiz, özel bir coğrafyaya sahip Kapadokya, her köşesiyle ziyaretçilerini şaşırtıyor. Pers dilinde “Güzel Atlar Ülkesi” anlamına gelen bölgede, Derin Kuyu Yeraltı Şehri, Ihlara Vadisi, Uçhisar, Güvercinlik Vadisi, Paşabağ görülmesi gereken yerler arasında. Yaklaşık 1 saat süren balon turuyla bu güzelliklerin çoğunluğunu izleme fırsatı yakalayabilirsiniz.

AKSARAY-IHLARA: Kapadokya’nın ikinci balon uçuş sahası olan bölgede geçen yıldan itibaren turlar düzenleniyor. Doğal güzelliğinin yanı sıra tarihiyle de büyüleyen Ihlara’da balon turuna katılanlar Selime Katedrali, Manastır Vadisi ve Hasandağı’nın eşsiz güzelliklerini görme fırsatı yakalayabilecekler.

Alternatif rotalar

FRİG VADİSİ: Doğal oluşumuyla Kapadokya’ya benzetilen Frig Vadisi de balon turları rotasına eklendi. Vadide, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya üçgeninde medeniyet kuran Friglerin izi sürülebiliyor. Roma ve Bizanslılar’ın da yerleştiği bölge, önümüzdeki yıllarda yıldızı parlayacak balon rotaları arasında yer alıyor.

BURDUR-BUCAK: Salda Gölü ve Sagalassos Antik Kenti ile son yıllarda turizmde hızlı bir çıkış yaşayan Burdur, balon turlarında da iddialı. Şehirde, Karamanlı-Karataş Gölü, Tefenni-Yarışlı Gölü ve Gölhisar-Kbyra-Altınyayla gibi üç merkezden uçuşlar gerçekleştiriliyor. Bölgede, Salda Gölü ile Sagalassos ve Kibyra antik kentlerinin yanı sıra Karataş ve Burdur gölleri, Kağılcık, Manca köyleri ve Gölhisar Ovası üzerinde keyifli bir uçuş deneyimi sunuluyor.

Pamukkale’de dün başladı

Nefesleri kesen güzelliğe sahip bir diğer adres Denizli’de dün uçuşlar başladı. Burada yapılan 45-60 dakikalık balon turunda, beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale’nin yanı sıra Helenistik ve erken Hıristiyanlık dönemlerine ait kalıntılar içeren Hierapolis Arkeolojik Kenti’ni, Karahayıt Kaplıcaları’nı gökyüzünden izleyebilirsiniz.

Güvenlik önlemleri yüksek

Sıcak hava balonu uçuşlarıyla ilgili tüm kurallar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirleniyor. Balon Tescil ve Uçuşa Elverişlilik Sertifikası olmayan hiçbir işletme tur düzenleyemiyor. Balonu uçuracak kişilerin de ticari balon pilot lisansına sahip olmaları gerekiyor. Belirlenen yüksekliğin altında ve üstünde, yine belirlenen sahaların dışında uçuş yasak. Hava şartları uygun değilse uçuşa izin verilmiyor. Örneğin Kapadokya’da aylar sonra ilk uçuş dün gerçekleşecekti ancak rüzgâr nedeniyle iptal edildi.

Balon turu ücretleri, bölgeye, şirketlere ve uçuşun süresine göre farklılık göstermekle birlikte yaklaşık 1000 TL’den başlıyor.