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18.04.2020 - 17:40 |

Gol Kralı ne zaman çekildi, konusu nedir? Gol Kralı oyuncuları kimlerdir?

Gol Kralı, bugün televizyonda yayınlanacak filmler arasında yer alıyor. Gol Kralı, Aziz Nesin'in aynı adlı romanından sinemaya aktarıldı. Bugün yayınlanacak filmin kaç yılında çekildiği ve oyuncuları araştırılıyor. Peki Gol Kralı ne zaman çekildi, konusu nedir? İşte oyuncuları...

Gol Kralı ne zaman çekildi, konusu nedir? Gol Kralı oyuncuları kimlerdir?

Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu'nun başrolünde oynadığı Gol Kralı filminin yönetmenliğini ise Kartal Tibet gerçekleştirdi.Türk sinemasının sevilen filmlerinden olan Gol Kralı bugün televizyon ekranında izleyicilerle buluşacak. Peki Gol Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler? Film nerede çekildi?

GOL KRALI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Gol Kralı, 1980 çıkışlı komedi türündeki Türk filmi.

GOL KRALI KONUSU NEDİR?

Filmde sevgilisine kendisini beğendirmek için futbolcu olmaya uğraşan Sait'in yaşadığı komik olaylar anlatılıyor.

GOL KRALI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Kemal Sunal Sait Sarıoğlu

Suna Yıldızoğlu Sevim Ferferik

Gülnur Akay Hemşire Hacer

Suzan Avcı Meçhure

Reha Yurdakul Hasip Ferferik

Hüseyin Kutman Hündar Dubara

Gölge Başar İspanyol Aysel

Mürüvvet Sim Mademoiselle Angel

Mete Sezer Antrenör Tomson

Yavuz Şimşek Duvar Ahmet

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