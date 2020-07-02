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02.07.2020 - 18:35 | | DHA

Gölbaşı'da 1 mezraya corona virüs karantinası

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Miçolar mezrası, corana virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Gölbaşı'da 1 mezraya corona virüs karantinası

İlçeye bağlı Miçolar mezrasında ikamet eden kişilerin bazılarında koronavirüs tespit edildi. Mezra, 1 Temmuz tarihinden itibaren  İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Güvenlik güçleri tarafından mezraya giriş ve çıkışlar kapatıldı.

23 saat sonra ormanda baygın halde bulunduTekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, zihinsel engelli M.K.(17),  kayıp başvurusu yapıldıktan 23 saat sonra ağaçlık alanda dövülmüş halde, baygın olarak bulundu. Genç kızı bisiklete bindirip, ormanlık alana götürdüğü güvenlik kamerası kayıtlarında belirlenen Hüseyin F.(23) ile babası Mustafa F., gözaltına alındı. Hüseyin F.'nin poliste 15 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.
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