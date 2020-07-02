Gölbaşı'da 1 mezraya corona virüs karantinası

İlçeye bağlı Miçolar mezrasında ikamet eden kişilerin bazılarında koronavirüs tespit edildi. Mezra, 1 Temmuz tarihinden itibaren İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Güvenlik güçleri tarafından mezraya giriş ve çıkışlar kapatıldı.