02.07.2020 - 18:35 | | DHA
Gölbaşı'da 1 mezraya corona virüs karantinası
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Miçolar mezrası, corana virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.
İlçeye bağlı Miçolar mezrasında ikamet eden kişilerin bazılarında koronavirüs tespit edildi. Mezra, 1 Temmuz tarihinden itibaren İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Güvenlik güçleri tarafından mezraya giriş ve çıkışlar kapatıldı.
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