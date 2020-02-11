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11.02.2020 - 09:54 | | DHA

Gölcük'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, jandarmanın evde yaptığı aramada 50 gram bonzai, 50 gram kenevir tohumu, hassas terazi ile kurusıkı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest kaldı.

Gölcük'teki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcük'e bağlı Saraylı Mahallesi'nde bulunan eve baskın düzenledi. Operasyonda, evde narkotik köpeklerle arama yapıldı. Arama sonucu 50 gram bonzai, 50 gram kenevir tohumu, kurusıkı ve hassas terazi ele geçirildi. Fatih G. (24), Mertcan S. (19) ve Deniz E. (21) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Fatih G. ve Mertcan S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Deniz E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldıİçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman ara hattında 1440 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı.
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