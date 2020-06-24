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24.06.2020 - 17:20 | | DHA

Gölete giren yeğenini kurtarmaya çalışan dayı boğuldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Şeyhmus Arı (35) boğulma tehlikesi geçiren yeğenini kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Yeğeni ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Gölete giren yeğenini kurtarmaya çalışan dayı boğuldu

Şeyhmus Arı, ailesiyle birlikte tarihi Malabadi Köprüsü altındaki baraj göleti kıyısına, balık tutmaya gitti. Arı, gölete giren yeğeninin boğulma tehlikesi geçirdiğini görünce suya atladı. Akıntıya kapılan Arı, kısa sürede gözden kayboldu, yeğeni ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Arı'nın cansız bedeni, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar tarafından sudan çıkardı. Yakınları sinir krizi geçiren Şeyhmus Arı'nın cenazesi, Batman merkeze bağlı İkiztepe köyünde toprağa verilecek.

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