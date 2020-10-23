Gölge katil eski sevgili çıktı! Ailesine fotoğraflarını gönderdi...

Kahta-Diyarbakır-Sakarya üçgeninde yaşanan ve 24 yaşında genç bir kızın kardeşi tarafından sokak ortasında öldürülmesiyle noktalanan olayın detaylarına ulaşıldı. Melek Aslan, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan Hasan-Adile Aslan çiftinin 6'sı erkek 11 çocuğunun en küçüğüydü. 2015'te Diyarbakır Dicle Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı.

RÜYA, KÂBUSA DÖNÜŞTÜ

Sabah'tan Sırrıberk Arslan ve Metin Harıkçı'nın haberine göre ailesi ve arkadaşları tarafından sempatik tavırları ve yardımsever karakteriyle çok sevilen Melek'in hayatı, sosyal medyada Sakaryalı Orhan Vatansever ile tanışmasıyla birlikte bitmek bilmeyen bir kabusa dönüştü. İkili kısa sürede sevgili olmuş, evlilik kararı almıştı. Melek, hem KPSS'ye çalışmak hem de Orhan Vatansever'e yakın olmak için geçen yıl mezuniyetin ardından ailesine haber vermeden Sakarya'ya gidip orada yaşamaya başladı. Ancak güzel başlayan günler çok sürmedi. İşi nedeniyle sık sık yurt dışına giden Vatansever, kıskançlıkla birlikte şiddet ve tehditlere başladı. Melek, iki kez polise şikâyetçi oldu. 4 ay önce de uzaklaştırma kararı aldırdı ve yeniden Diyarbakır'a dönüp burada kiraladığı apart otel odasında yaşamaya başladı. Yaşamında yeni bir sayfa açmaya hazırlanan genç kız, kardeşinin tabancasından çıkan 4 kurşunla hayattan koparıldı. 24 yaşında, hayatının baharında adı gibi "melek" olan ablasını öldürmek için Adıyaman'dan Diyarbakır'a gelen Mustafa Aslan'ı "abla katili" yapan, ablasının eski sevgilisi Orhan Vatansever'di...

ŞİDDET, ÖLÜM TEHDİTLERİ...

Melek'in evlilik hayalleri kurduğu Orhan Vatansever, kıskançlık krizi sonrası genç kıza şiddet uyguladı, ölüm tehditleri savurdu. Hakkında uzaklaştırma kararı çıktı. Orhan Vatansever durmak bilmedi. Mustafa'ya ve ablalarına Whatsapp'tan Melek'in üstü çıplak fotoğraflarını gönderdi. Aileyle ilgili "dolandırıcı", Melek'le ilgili "fuhuş" yalanları yaydı. "Ablan kötü yolda. Paramı yedi. Ben de sizin evi haczettireceğim. Ablanla yattım, öcümü alacağım. Siz erkek değil misiniz? Ya kardeşinize sahip çıkın ya da ben gereğini yaparım. Sizi elaleme rezil rüsva ederim" mesajlarıyla Mustafa'yı tetikledi. Ablasının adresini bile Mustafa'ya Orhan Vatansever verdi. Cinayete kurban giden kadınların arasına ismi yazılan Melek'ten geriye ise deri çantası ve okuduğu kitapları kaldı...

OĞLUNDAN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Melek'in babası Hasan Aslan (56) cinayeti işleyen oğlundan şikâyetçi oldu. Ailenin bir yakını, şöyle konuştu: "Babasıyla konuştum. Oğlu için, 'Şikâyetçiyim ondan. Kızımın bir saçının telini dünyaya değişmem. Hiçbir neden hiçbir suç kızımın ölmesi, öldürülmesi için sebep olmaz. Kendi başına gitmiş. Bana haber vermedi. Madem gittin. Niçin öldürdün. Ben giderdim. Yalvarıp kızımı eve getirirdim. İnsan olan ablasını öldürür mü? Hapislerde çürüsün. Ben şikâyetçiyim' dediğini söyledi."

SESSİZ SEDASIZ DEFNEDİLDİ

Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürülen Melek'in cansız bedenine savcı önce Kovid-19 testi yaptırdı. Testin negatif çıkması üzerine cenaze geç saatlerde baba Hasan Aslan ve 3 kardeşine teslim edildi. Özel bir ambulansla gece 03.00'te Kahta'ya götürülen cenaze aile ve akrabalarının yer aldığı yaklaşık 40 kişi tarafından araç farları ve el fenerleriyle aydınlatılan alanda kılınan cenaze namazından sonra Musa Sabah Peygamber Mezarlığı'na defnedildi.